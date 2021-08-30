ОГТСУ відзвітував про скорочення витоків газу

Витікання газу з обладнання ГТС зменшилося на 21% у порівнянні з І півріччям 2020 року.

Про це пише пресслужба ОГТСУ.

«Завдяки активним заходам з економії … ресурсів, за шість місяців поточного року компанія заощадила понад 38 мільйонів кубометрів природного газу і 1,8 мільйона кВтг електроенергії», — йдеться в повідомленні.

У пресслужбі уточнили, що мобільні лабораторії з виявлення та усунення витоків природного газу з обладнання ГТС за перше півріччя цього року обстежили 70 тисяч потенційних джерел витоків. «Завдяки ефективній роботі бригад, витоку газу з обладнання ГТС зменшилися на 21% в порівнянні з I півріччям 2020 року.

Крім того, за перше півріччя 2021 року структурні підрозділи компанії використовували води майже на 5% менше в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

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