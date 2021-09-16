ГарПок уклав договори з Енергоатомом і Укргідроенерго для виконання ПСО за новою моделлю з 1 жовтня

Обновлено: Сентябрь 16, 2021. Тэги: , , , , ,

ГарПок уклав договори з Енергоатомом і Укргідроенерго для виконання ПСО за новою моделлю з 1 жовтня

Державне підприємство «Гарантований покупець» уклало договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

Контракти підписали: 10 вересня – з ПрАТ «Укргідроенерго», та 15 вересня – з ДП «НАЕК «Енергоатом».

Укладення відповідних договорів – вимога урядової постанови від 11 серпня 2021 р. № 859 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Нагадаємо, що механізм ПСО для населення розпочне дію за фінансовою моделлю з 1 жовтня. Гарантований покупець залишається у переліку учасників ринку, які виконують спеціальні обов’язки із забезпечення побутових споживачів доступною електричною енергією.

«Термінал» писав, в офіційно опублікованій постанові Кабінету міністрів термін дії покладання спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії продовжений не на місяць, як вказувалося в матеріалах до засідання, а на два.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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