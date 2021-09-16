ГарПок уклав договори з Енергоатомом і Укргідроенерго для виконання ПСО за новою моделлю з 1 жовтня

Державне підприємство «Гарантований покупець» уклало договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.
Контракти підписали: 10 вересня – з ПрАТ «Укргідроенерго», та 15 вересня – з ДП «НАЕК «Енергоатом».
Укладення відповідних договорів – вимога урядової постанови від 11 серпня 2021 р. № 859 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 483 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України».
Нагадаємо, що механізм ПСО для населення розпочне дію за фінансовою моделлю з 1 жовтня. Гарантований покупець залишається у переліку учасників ринку, які виконують спеціальні обов’язки із забезпечення побутових споживачів доступною електричною енергією.
«Термінал» писав, в офіційно опублікованій постанові Кабінету міністрів термін дії покладання спеціальних зобов’язань на ринку електроенергії продовжений не на місяць, як вказувалося в матеріалах до засідання, а на два.