Держенергонагляд: Спостерігається низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в

Обновлено: Сентябрь 20, 2021. Тэги: , ,

Держенергонагляд: Спостерігається низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в

Держенергонагляд заявляє про низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний сезон у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.

Про це повідомляє пресслужба державної інспекції.

За даними Держенергонагляду, типові порушення для підприємств:

– не завершено проведення гідравлічних випробувань теплових мереж котелень;
– не проведено механічне (хімічне) очищення швидкісного водопідігрівника бойлерної;
– не переглянуто оперативну схему теплових мереж котельні підприємства на її відповідність щодо фактичних умов роботи устаткування;
– не проведено повірку манометрів, що встановлені на теплотехнічному обладнанні та теплопроводах котелень;
– відсутня теплова ізоляція на пластинчастому водопідігрівачі системи гарячого водопостачання;
– не зазначено позначки максимально допустимого робочого тиску на шкалах манометрів тощо.

Загалом, Держенергонагляд виявив 2184 порушень теплопостачання на 2 291 перевірених енергетичних об’єктах, тобто, майже на кожному першому.

«На даний час суб’єкти відносин у сфері теплопостачання усунули 809 порушень (37%)», – зазначають в державній інспекції.

Читайте в «Терміналі», підготовка до опалювального сезону триває згідно з графіком, і Уряд робить низку кроків, щоб не допустити зміни тарифів на енергоносії для населення. Про це на прес-конференції 14 вересня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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