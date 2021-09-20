Держенергонагляд: Спостерігається низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в

Держенергонагляд заявляє про низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний сезон у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.

Про це повідомляє пресслужба державної інспекції.

За даними Держенергонагляду, типові порушення для підприємств:

– не завершено проведення гідравлічних випробувань теплових мереж котелень;

– не проведено механічне (хімічне) очищення швидкісного водопідігрівника бойлерної;

– не переглянуто оперативну схему теплових мереж котельні підприємства на її відповідність щодо фактичних умов роботи устаткування;

– не проведено повірку манометрів, що встановлені на теплотехнічному обладнанні та теплопроводах котелень;

– відсутня теплова ізоляція на пластинчастому водопідігрівачі системи гарячого водопостачання;

– не зазначено позначки максимально допустимого робочого тиску на шкалах манометрів тощо.

Загалом, Держенергонагляд виявив 2184 порушень теплопостачання на 2 291 перевірених енергетичних об’єктах, тобто, майже на кожному першому.

«На даний час суб’єкти відносин у сфері теплопостачання усунули 809 порушень (37%)», – зазначають в державній інспекції.

Читайте в «Терміналі», підготовка до опалювального сезону триває згідно з графіком, і Уряд робить низку кроків, щоб не допустити зміни тарифів на енергоносії для населення. Про це на прес-конференції 14 вересня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.