Держенергонагляд: Спостерігається низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в

Держенергонагляд заявляє про низький рівень підписання актів готовності теплових господарств до роботи в опалювальний сезон у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Рівненській, Харківській, Хмельницькій областях.
Про це повідомляє пресслужба державної інспекції.
За даними Держенергонагляду, типові порушення для підприємств:
– не завершено проведення гідравлічних випробувань теплових мереж котелень;
– не проведено механічне (хімічне) очищення швидкісного водопідігрівника бойлерної;
– не переглянуто оперативну схему теплових мереж котельні підприємства на її відповідність щодо фактичних умов роботи устаткування;
– не проведено повірку манометрів, що встановлені на теплотехнічному обладнанні та теплопроводах котелень;
– відсутня теплова ізоляція на пластинчастому водопідігрівачі системи гарячого водопостачання;
– не зазначено позначки максимально допустимого робочого тиску на шкалах манометрів тощо.
Загалом, Держенергонагляд виявив 2184 порушень теплопостачання на 2 291 перевірених енергетичних об’єктах, тобто, майже на кожному першому.
«На даний час суб’єкти відносин у сфері теплопостачання усунули 809 порушень (37%)», – зазначають в державній інспекції.
Читайте в «Терміналі», підготовка до опалювального сезону триває згідно з графіком, і Уряд робить низку кроків, щоб не допустити зміни тарифів на енергоносії для населення. Про це на прес-конференції 14 вересня повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.