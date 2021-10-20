Оператори ГРМ у вересені різко збільшили заборгованість перед Оператором ГТС

Обновлено: Октябрь 20, 2021. Тэги: , ,

Оператори ГРМ у вересені різко збільшили заборгованість перед Оператором ГТС

У вересні 2021 року заборгованість операторів газорозподільних мереж за відібраний для власних виробничо-технологічних витрат природний газ із магістральних газогонів зросла на понад 2,6 млрд грн. З них — газ на 1,9 млрд грн збільшилась заборгованість операторів ГРМ, що відносяться до групи РГК.

Повідомляє ОГТСУ.

Сумарний прострочений борг облгазів перед Оператором ГТС України складає вже 10,9 млрд грн, з яких 7,7 млрд грн — заборгованість облгазів групи РГК.

У вересні найбільший приріст відбувся також з боку облгазів групи РГК, які відібрали 50 млн куб. м газу — на 1,9 млрд грн. Окрім того, Донецькоблгаз відібрав газу на 201,2 млн грн, а Черкасигаз — на 172,9 млн грн.

ОГТСУ наголошує, що протягом 2020-2021 років було подано близько 50 позовних заяв щодо стягнення заборгованості за врегулювання щодобових негативних небалансів на загальну суму понад 9 млрд грн.

Окрім того, ОГТСУ очікує на термінове впровадження механізму розподільчих рахунків для облгазів, які дозволять автоматично перераховувати кошти для сплати за газ Оператору ГТС.

Читайте у Терміналі: Транзит газу через ГТС України до ЕС у вересні склав більше 3,2 млрд кубометрів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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