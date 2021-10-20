Оператори ГРМ у вересені різко збільшили заборгованість перед Оператором ГТС

У вересні 2021 року заборгованість операторів газорозподільних мереж за відібраний для власних виробничо-технологічних витрат природний газ із магістральних газогонів зросла на понад 2,6 млрд грн. З них — газ на 1,9 млрд грн збільшилась заборгованість операторів ГРМ, що відносяться до групи РГК.

Повідомляє ОГТСУ.

Сумарний прострочений борг облгазів перед Оператором ГТС України складає вже 10,9 млрд грн, з яких 7,7 млрд грн — заборгованість облгазів групи РГК.

У вересні найбільший приріст відбувся також з боку облгазів групи РГК, які відібрали 50 млн куб. м газу — на 1,9 млрд грн. Окрім того, Донецькоблгаз відібрав газу на 201,2 млн грн, а Черкасигаз — на 172,9 млн грн.

ОГТСУ наголошує, що протягом 2020-2021 років було подано близько 50 позовних заяв щодо стягнення заборгованості за врегулювання щодобових негативних небалансів на загальну суму понад 9 млрд грн.

Окрім того, ОГТСУ очікує на термінове впровадження механізму розподільчих рахунків для облгазів, які дозволять автоматично перераховувати кошти для сплати за газ Оператору ГТС.

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