Cистема «зелених» тарифів для СЕС домогосподарств зміниться — Міненерго

Міністерство енергетики України працює над упровадженням системи підтримки малої розподіленої генерації Net Billing, яка має змінити нинішню систему «зелених» тарифів для просьюмерів, повідомив голова департаменту електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електроенергії Міненерго Олександр Мартинюк.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Ми орієнтовані на заміну системи підтримки малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів та готуємося до впровадження так званої системи Net Billing», – сказав він на онлайн-форумі з подальшої інтеграції об’єктів ВДЕ в енергосистему України, організованому Асоціацією сонячної енергетики.

За словами Мартинюка, у результаті впровадження такої системи споживачі матимуть можливість завдяки встановленню об’єктів відновлюваної енергетики компенсувати власне споживання, а надлишки електроенергії продавати за ринковою ціною постачальникам.

«Кошти від продажу ресурсу зараховуватимуться на рахунок споживача, а коли його споживання буде більшим за генерацію, вони списуватимуться за ціною постачання електроенергії споживачу», — пояснив він суть системи.

Водночас голова департаменту зазначив, що її впровадження дасть новий поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки поширюватиметься не лише на домогосподарства, а й на промислові підприємства, які зацікавлені у зниженні плати за споживання електроенергії.

Крім того, Мартинюк наголосив: Net Billing, який замінить систему держпідтримки за «зеленими» тарифами, буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання та зменшить обсяг перехресного субсидування за рахунок інших споживачів.

Водночас нова система не стосуватиметься домогосподарств, які вже працюють за «зеленим» тарифом. «Це буде застосовуватися для нових просьюмерів», — сказав він, відповідаючи на уточнювальне запитання «Енергореформи».

Раніше Термінал писав, що домогосподарства продовжують інвестувати в «зелену» енергетику.