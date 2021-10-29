Cистема «зелених» тарифів для СЕС домогосподарств зміниться — Міненерго

Обновлено: Октябрь 29, 2021. Тэги: , ,

Cистема «зелених» тарифів для СЕС домогосподарств зміниться — Міненерго

Міністерство енергетики України працює над упровадженням системи підтримки малої розподіленої генерації Net Billing, яка має змінити нинішню систему «зелених» тарифів для просьюмерів, повідомив голова департаменту електроенергетичного комплексу та розвитку ринку електроенергії Міненерго Олександр Мартинюк.

Передає Інтерфакс-Україна.

«Ми орієнтовані на заміну системи підтримки малої розподіленої генерації відповідно до європейських стандартів та готуємося до впровадження так званої системи Net Billing», – сказав він на онлайн-форумі з подальшої інтеграції об’єктів ВДЕ в енергосистему України, організованому Асоціацією сонячної енергетики.

За словами Мартинюка, у результаті впровадження такої системи споживачі матимуть можливість завдяки встановленню об’єктів відновлюваної енергетики компенсувати власне споживання, а надлишки електроенергії продавати за ринковою ціною постачальникам.

«Кошти від продажу ресурсу зараховуватимуться на рахунок споживача, а коли його споживання буде більшим за генерацію, вони списуватимуться за ціною постачання електроенергії споживачу», — пояснив він суть системи.

Водночас голова департаменту зазначив, що її впровадження дасть новий поштовх розвитку розподіленої генерації, оскільки поширюватиметься не лише на домогосподарства, а й на промислові підприємства, які зацікавлені у зниженні плати за споживання електроенергії.

Крім того, Мартинюк наголосив: Net Billing, який замінить систему держпідтримки за «зеленими» тарифами, буде орієнтований на компенсацію саме власного споживання та зменшить обсяг перехресного субсидування за рахунок інших споживачів.

Водночас нова система не стосуватиметься домогосподарств, які вже працюють за «зеленим» тарифом. «Це буде застосовуватися для нових просьюмерів», — сказав він, відповідаючи на уточнювальне запитання «Енергореформи».

Раніше Термінал писав, що домогосподарства продовжують інвестувати в «зелену» енергетику.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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