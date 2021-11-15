Представлено нового в.о. директора ДП «Гарантований покупець»

Сьогодні Міністр енергетики України Герман Галущенко представив колективу в.о. директора ДП «Гарантований покупець» Вадима Улиду, призначеного Кабінетом Міністрів України на засіданні 13 листопада.

Повідомляє Урядовій портал.

«Першим завданням виконувача обов’язків керівника підприємства буде забезпечення термінових виплат виробникам «зеленої» електроенергії коштів, отриманих від продажу «Укренерго» зелених облігації. Україна виконує свої зобов’язання перед інвесторами та сумлінно гасить борги, як і було обіцяно. Держава доводить, що є надійним партнером для бізнеса», — наголосив Герман Галущенко.

Водночас сьогодні на засіданні Уряду Міненерго ініціюватиме створення міжвідомчої комісії, яка аналізуватиме діяльність держпідприємства у сфері продажу електроенергії, що ймовірно призвела до збитків ДП та зменшення відсотку розрахунків з інвесторами у зелену енергетику.

«Ще раз хочу наголосити, що кошти, отримані «Укренерго» з продажу «зелених» облігацій, будуть використані виключно для виплат на «зелену» енергетику, як це прописано у рішенні Уряду», — зазначив Герман Галущенко.

Раніше Термінал повідомляв, що виробництво чистої електроенергії у цьому році збільшилося на 10% — ГарПок.