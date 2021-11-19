Рубрика | Анонсы, газ, Компании

У грудні зміниться ціна газу для клієнтів ПОНу

Обновлено: Ноябрь 19, 2021. Тэги: , ,

У грудні зміниться ціна газу для клієнтів ПОНу

ГК «Нафтогаз України», яка виконує функцію постачальника «останньої надії» (ПОН), повідомила про зміну ціни для своїх клієнтів з 1 грудня 2021 року.

Про це пише пресслужба компанії.

Так ціна 7,96 грн/куб. м (без вартості доставки) діє лише на пільговий період, затверджений постановою Кабінету Міністрів, а саме – у жовтні-листопаді 2021 року. З 1 грудня 2021 року клієнти ПОНа платитимуть ціну за паливо, яка розраховується щомісячно за спеціальною формулою.
Компанія також повідомила, що 30 листопада 2021 року спливає пільговий період для бюджетних установ, закладів охорони здоров’я державної власності та закладів охорони здоров’я комунальної власності, які отримують газ за ціною 16,8 грн/куб. м з ПДВ від постачальника «останньої надії».
ГК «Нафтогаз» пропонує бюджетникам укласти договори постачання природного газу зі строком постачання до 31 грудня 2021 року й окремо на весь 2022 рік за ціною 13 659,63 грн/тис. куб. м (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу).

Читайте в «Терміналі», уряд на два місяці знизив ціну газу для побутових споживачів, що залишилися без постачальника газу та перейшли до постачальника «останньої надії» (ПОН).

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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