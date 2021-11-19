У грудні зміниться ціна газу для клієнтів ПОНу

ГК «Нафтогаз України», яка виконує функцію постачальника «останньої надії» (ПОН), повідомила про зміну ціни для своїх клієнтів з 1 грудня 2021 року.



Про це пише пресслужба компанії.

Так ціна 7,96 грн/куб. м (без вартості доставки) діє лише на пільговий період, затверджений постановою Кабінету Міністрів, а саме – у жовтні-листопаді 2021 року. З 1 грудня 2021 року клієнти ПОНа платитимуть ціну за паливо, яка розраховується щомісячно за спеціальною формулою.

Компанія також повідомила, що 30 листопада 2021 року спливає пільговий період для бюджетних установ, закладів охорони здоров’я державної власності та закладів охорони здоров’я комунальної власності, які отримують газ за ціною 16,8 грн/куб. м з ПДВ від постачальника «останньої надії».

ГК «Нафтогаз» пропонує бюджетникам укласти договори постачання природного газу зі строком постачання до 31 грудня 2021 року й окремо на весь 2022 рік за ціною 13 659,63 грн/тис. куб. м (без ПДВ та без урахування тарифу на послуги з транспортування природного газу).

Читайте в «Терміналі», уряд на два місяці знизив ціну газу для побутових споживачів, що залишилися без постачальника газу та перейшли до постачальника «останньої надії» (ПОН).