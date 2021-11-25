Енергоатом: Ми не претендуємо на кошти, призначені для виробників ВДЕ

Обновлено: Ноябрь 25, 2021. Тэги: ,

Енергоатом: Ми не претендуємо на кошти, призначені для виробників ВДЕ

«Енергоатом» спростовує інформацію про те, що компанія намагається стягнути з ДП «Гарантований покупець» 4,1 млрд грн боргу за рахунок коштів, які передбачені для погашення боргів перед виробниками енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ).

Про це повідомила пресслужба компанії.

«У серпні 2020 року між НАЕК «Енергоатом» і ДП «Гарантований покупець» розпочався судовий процес, який був зумовлений тим, що держпідприємство припинило оплачувати вартість відпущеної для населення електроенергії, що постачалася Енергоатомом у межах виконання спеціальних обов’язків. У результаті Північний апеляційний господарський суд 22 листопада 2021 року ухвалив рішення на користь Енергоатома щодо стягнення з ДП «ГарПок» 4,1 млрд грн за поставлену в березні – травні 2020 року електроенергію», — йдеться у повідомленні.

Після цього, як наголошують в Енергоатомі, в мережі з’явилась інформація, що компанія намагається стягнути з ДП кошти, які передбаченні на погашення боргу перед виробниками ВДЕ. В НАЕК цю інформацію спростовують та заявляють, що вони діють виключно в рамках законодавства.

«Енергоатом не претендує на кошти, передбачені для погашення боргів перед виробниками ВДЕ. Жодних юридичних процедур щодо примусового списання компанія не розпочинала і діятиме лише відповідно до чинного законодавства, виходячи з інтересів державного підприємства та розраховуючи на добровільне виконання ДП «Гарантований покупець» рішення суду найближчим часом», — йдеться в повідомленні.

«Термінал» писав, Державне підприємство «Гарантований покупець» уклало договори про надання послуг із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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