Енергоатом: Радіоактивні відходи з АЕС направлені на захоронення на комплекс «Вектор»

Обновлено: Ноябрь 25, 2021. Тэги: ,

Енергоатом: Радіоактивні відходи з АЕС направлені на захоронення на комплекс «Вектор»

ДП НАЕК «Енергоатом» передав першу партію радіоактивних відходів (30 контейнерів із солебітумним компаундом) з Рівненської атомної електростанції для постійного зберігання та захоронення на комплекс «Вектор» Державного спецпідприємства ЦППРВ.

Про це пише пресслужба Енергоатому.

Транспортування виконали фахівці Аварійно-технічного центру, який є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом». Початок передачі РАВ на державне сховище – це результат численних організаційних і технічних заходів, виконаних Енергоатомом спільно з ДСП ЦППРВ. На черзі – підготовка передачі експлуатаційних радіоактивних відходів, що накопичуються на Южно-Українській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС.

«Вектор» —  це комплекс об’єктів, призначених для зберігання й захоронення радіоактивних відходів (РАВ), що надходять з усіх українських підприємств, на яких вони утворюються: атомних електростанцій Енергоатома, Чорнобильської АЕС та її зони відчуження, інших промислових і наукових підприємств та організацій.

Комплекс «Вектор» входить до складу Державного спеціалізованого підприємства «Централізоване підприємство із поводження з радіоактивними відходами» (ДСП ЦППРВ), яке є національним оператором із поводження з РАВ.

Читайте в «Терміналі», в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що у випадку необхідності в осінньо-зимовий період працюватимуть усі 15 енергоблоків атомних електростанцій.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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