Енергоатом: Радіоактивні відходи з АЕС направлені на захоронення на комплекс «Вектор»

ДП НАЕК «Енергоатом» передав першу партію радіоактивних відходів (30 контейнерів із солебітумним компаундом) з Рівненської атомної електростанції для постійного зберігання та захоронення на комплекс «Вектор» Державного спецпідприємства ЦППРВ.

Про це пише пресслужба Енергоатому.

Транспортування виконали фахівці Аварійно-технічного центру, який є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом». Початок передачі РАВ на державне сховище – це результат численних організаційних і технічних заходів, виконаних Енергоатомом спільно з ДСП ЦППРВ. На черзі – підготовка передачі експлуатаційних радіоактивних відходів, що накопичуються на Южно-Українській, Хмельницькій та Запорізькій АЕС.

«Вектор» — це комплекс об’єктів, призначених для зберігання й захоронення радіоактивних відходів (РАВ), що надходять з усіх українських підприємств, на яких вони утворюються: атомних електростанцій Енергоатома, Чорнобильської АЕС та її зони відчуження, інших промислових і наукових підприємств та організацій.

Комплекс «Вектор» входить до складу Державного спеціалізованого підприємства «Централізоване підприємство із поводження з радіоактивними відходами» (ДСП ЦППРВ), яке є національним оператором із поводження з РАВ.

Читайте в «Терміналі», в. о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін заявив, що у випадку необхідності в осінньо-зимовий період працюватимуть усі 15 енергоблоків атомних електростанцій.

