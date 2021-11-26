Молдова заплатила Газпрому за поточні поставки газу

Молдова виплатила борг перед » Газпромом «в 74 мільйони доларів, повідомила прес-служба компанії «Молдовагаз».

Передає Прайм.

Парламент Молдови на прохання уряду в четвер в терміново схвалив у фінальному читанні поправки в закон про держбюджет на 2021 рік, що передбачають виділення коштів для оплати заборгованості перед Газпромом за газ, поставлений в жовтні і листопаді.

Уряд Республіки в п’ятницю схвалив переведення 1,33 мільярда леїв (75 мільйонів доларів) від підприємства Energocom компанії Молдовагаз в обмін на погашення боргу держпідприємства «Термоелектрика». Ці кошти Молдовагаз використала, щоб погасити заборгованість перед Газпромом.

Раніше Термінал писав, що Газпром погодився дати Молдові відстрочку по оплаті за газ.