2021-11-30: Нафта, що дорожчала з ранку, почала втрачати в ціні

Обновлено: Ноябрь 30, 2021. Тэги: , , , , , , , ,

2021-11-30: Нафта, що дорожчала з ранку, почала втрачати в ціні

Вартість січневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:38 кск становила $72,57 за барель, що на $0,87 (1,18%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії.

Про це пише Investing.com.

За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $0,72 (1%) — до $73,44 за барель.

Термін дії січневих ф’ючерсів на Brent спливає із завершенням торгів у вівторок. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила до 8:44 кск $68,98 за барель, що на $0,97 (1,39%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії.

На час закриття торгів у понеділок вартість цих контрактів збільшилася на $1,8 (2,6%) і склала $69,95 за барель.

«Зараз, можливо, надто рано робити висновки про те, куди рушить далі нафтовий ринок, оскільки нам необхідно знати більше про новий штам», — зазначає економіст Oversea-Chinese Banking Corp. у Сінгапурі. «Якщо ситуація з омікроном не погіршиться, ми побачимо відновлення ціни WTI до позначки $74 за барель», — говорить головний аналітик Swissquote Айпек Озкардеська.

«Однак, якщо новини стануть гіршими, вартість WTI може опуститися нижче за $70 за барель. При цьому потенціал для зниження ціни обмежений, оскільки погіршення новин навколо «омікрону» також сприятиме очікуванням обмеження постачання нафти країнами ОПЕК», — цитує експерта Market Watch. «Якщо ОПЕК+ вирішить зробити паузу у збільшенні видобутку, це стане причиною для зміцнення нафтового ринку», — наводить слова експерта Bloomberg.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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