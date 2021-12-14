Ціна газу в Європі перевищила $1400 за тисячу кубів

Ціни ф’ючерсів на газ в Європі на відкритті торгів зростають на 5% і вперше з початку жовтня перевищують 1400 доларів за тисячу кубометрів, свідчать дані лондонської біржі ICE.
Передає Прайм.
Вартість ф’ючерсів за індексом голландського TTF на платформі ICE Futures на відкритті торгової сесії склала 1405 доларів, а на 09.05 за Києвом зросла до 1425,5 долара, що на 5% вище розрахункової ціни напередодні (1356,3 долара).
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