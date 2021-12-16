Північний потік-2 не буде сертифіковано раніше другого півріччя 2022 року

Рішення щодо схвалення газопроводу «Північний потік — 2″ не буде прийнято в першій половині 2022 року. Про це повідомив глава Федерального мережевого агентства Німеччини Йохен Хоманн, його слова цитує Der Spiegel.

Передає Investing.

Хоманн пояснив, що це пов’язано з тривалістю процедури. Агентство призупинило її в листопаді через невідповідність німецьким законам. Оператор газопроводу Nord Stream 2 AG оголосив про створення окремої дочірньої компанії, яка стане власником і оператором німецької частини газопроводу, щоб усунути проблему.

Процес сертифікації буде продовжений, як тільки документи будуть надані мережевому агентству і їх можна буде перевірити, уточнив Хоманн.

Після схвалення в Німеччині почнеться розгляд на рівні Єврокомісії, у якої також буде досить багато часу на перевірку «Північного потоку — 2», додав Хоман.

Раніше Термінал писав, що глава МЗС Австрії закликав якнайшвидше запустити Північний потік-2.