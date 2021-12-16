Північний потік-2 не буде сертифіковано раніше другого півріччя 2022 року

Обновлено: Декабрь 16, 2021. Тэги: ,

Північний потік-2 не буде сертифіковано раніше другого півріччя 2022 року

Рішення щодо схвалення газопроводу «Північний потік — 2″ не буде прийнято в першій половині 2022 року. Про це повідомив глава Федерального мережевого агентства Німеччини Йохен Хоманн, його слова цитує Der Spiegel.

Передає Investing.

Хоманн пояснив, що це пов’язано з тривалістю процедури. Агентство призупинило її в листопаді через невідповідність німецьким законам. Оператор газопроводу Nord Stream 2 AG оголосив про створення окремої дочірньої компанії, яка стане власником і оператором німецької частини газопроводу, щоб усунути проблему.

Процес сертифікації буде продовжений, як тільки документи будуть надані мережевому агентству і їх можна буде перевірити, уточнив Хоманн.

Після схвалення в Німеччині почнеться розгляд на рівні Єврокомісії, у якої також буде досить багато часу на перевірку «Північного потоку — 2», додав Хоман.

Раніше Термінал писав, що глава МЗС Австрії закликав якнайшвидше запустити Північний потік-2.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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