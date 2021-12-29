Зарплатний борг перед працівниками держшахт становить 1,23 мільярда – Волинець

Загальний зарплатний борг перед працівниками державних вугільних підприємств на 29 грудня 2021 року становить 1,23 млрд грн.

Про це голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

«Загальний зарплатний борг перед працівниками вугільних підприємств держсектору сьогодні складає 1,23 млрд грн. Вже через декілька днів, з 1 січня до боргу додадуться 700 млн грн зарплатного фонду за грудень, і борг знову сягне 2 млрд грн», — написав Волинець.

Він зазначив, що гірники чекають на розв’язання шахтарських питань: виконання розпорядження №1733-р про виділення з резервного фонду держбюджету 300 млн грн на виплату зарплатного боргу шахтарям державних вугледобувних підприємств та надання 500 млн грн фінансової допомоги ДП «Укрвугілля».

«Нагадаю, Міненерго повідомило про попередню домовленість з керівництвом держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» щодо надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги ДП «Укрвугілля» у розмірі 500 млн грн для виплати заборгованості по заробітній платі шахтарям», — наголосив Волинець.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики України отримало 300 млн грн для виплати заробітної плати гірникам державних вугледобувних підприємств.

