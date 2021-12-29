Зарплатний борг перед працівниками держшахт становить 1,23 мільярда – Волинець

Обновлено: Декабрь 29, 2021. Тэги: , ,

Зарплатний борг перед працівниками держшахт становить 1,23 мільярда – Волинець
Загальний зарплатний борг перед працівниками державних вугільних підприємств на 29 грудня 2021 року становить 1,23 млрд грн.

Про це голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець повідомив у Фейсбуці.

«Загальний зарплатний борг перед працівниками вугільних підприємств держсектору сьогодні складає 1,23 млрд грн. Вже через декілька днів, з 1 січня до боргу додадуться 700 млн грн зарплатного фонду за грудень, і борг знову сягне 2 млрд грн», — написав Волинець.

Він зазначив, що гірники чекають на розв’язання шахтарських питань: виконання розпорядження №1733-р про виділення з резервного фонду держбюджету 300 млн грн на виплату зарплатного боргу шахтарям державних вугледобувних підприємств та надання 500 млн грн фінансової допомоги ДП «Укрвугілля».

«Нагадаю, Міненерго повідомило про попередню домовленість з керівництвом держпідприємства «НАЕК «Енергоатом» щодо надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги ДП «Укрвугілля» у розмірі 500 млн грн для виплати заборгованості по заробітній платі шахтарям», — наголосив Волинець.

«Термінал» писав, Міністерство енергетики України отримало 300 млн грн для виплати заробітної плати гірникам державних вугледобувних підприємств.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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