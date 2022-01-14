В Молдові запропонували переглядати тарифи на газ щомісяця

Обновлено: Январь 14, 2022. Тэги: , , ,

В Молдові запропонували переглядати тарифи на газ щомісяця

Через нестабільність на газовому ринку необхідно щомісяця коригувати тариф для населення.

Про це заявив голова компанії «Молдовагаз» Вадим Чебан, передає ipn.md.

«Тариф створюється із 4 основних компонентів: закупівельна ціна, вартість розподілу, вартість транспортування, втрати в мережі. Складова покупної ціни є найбільшою. При ціні газу 450 доларів ставка покривала всі витрати, і ми закрили грудень власними силами. У січні ціна покупки становить 647 доларів. Різницю в 44 мільйони доларів накопичити не так просто», – сказав Чебан.

За його словами, вартість газу для населення може збільшитись до 14,6-14,7 леїв за кубометр (22,47-22,63 грн). Наразі ціна за газ з урахуванням ПДВ становить 11,08 лея (15,52 грн).

За словами Чебана, підвищення ціни точно неминуче, якщо закупівельна ціна для Молдови залишиться на рівні понад $600 за тисячу кубометрів. «Молдовагаз» за січень, в умовах закупівельної ціни, що не покривається тарифом, зазнає значних збитків. Вадим Чебан каже, що представники «Молдовагаз» ведуть переговори з комерційними банками щодо отримання кредиту, але поки що безрезультатно.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину назвав формулу розрахунку ціни газу для Молдови. Ціна, за якою «Молдовагаз» купує газ у Газпрому, на 70% залежить від цін на нафтопродукти та на 30% від ринкових цін на газ. «На початку листопада ціна нафтового кошика на перший квартал 2022 року становила близько $270. Front Month Index на початок листопада становив близько $920 за тисячу кубометрів. Якщо підставити ці ціни, виходить: 70% від $270 = $189; 30% від $920 = $276; $189 + $276 = $465 – ціна купівлі газу», – пояснив Спину.

«Термінал» писав, Молдова виплатила борг перед «Газпромом» в 74 мільйони доларів.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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