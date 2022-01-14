В Молдові запропонували переглядати тарифи на газ щомісяця

Через нестабільність на газовому ринку необхідно щомісяця коригувати тариф для населення.

Про це заявив голова компанії «Молдовагаз» Вадим Чебан, передає ipn.md.

«Тариф створюється із 4 основних компонентів: закупівельна ціна, вартість розподілу, вартість транспортування, втрати в мережі. Складова покупної ціни є найбільшою. При ціні газу 450 доларів ставка покривала всі витрати, і ми закрили грудень власними силами. У січні ціна покупки становить 647 доларів. Різницю в 44 мільйони доларів накопичити не так просто», – сказав Чебан.

За його словами, вартість газу для населення може збільшитись до 14,6-14,7 леїв за кубометр (22,47-22,63 грн). Наразі ціна за газ з урахуванням ПДВ становить 11,08 лея (15,52 грн).

За словами Чебана, підвищення ціни точно неминуче, якщо закупівельна ціна для Молдови залишиться на рівні понад $600 за тисячу кубометрів. «Молдовагаз» за січень, в умовах закупівельної ціни, що не покривається тарифом, зазнає значних збитків. Вадим Чебан каже, що представники «Молдовагаз» ведуть переговори з комерційними банками щодо отримання кредиту, але поки що безрезультатно.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину назвав формулу розрахунку ціни газу для Молдови. Ціна, за якою «Молдовагаз» купує газ у Газпрому, на 70% залежить від цін на нафтопродукти та на 30% від ринкових цін на газ. «На початку листопада ціна нафтового кошика на перший квартал 2022 року становила близько $270. Front Month Index на початок листопада становив близько $920 за тисячу кубометрів. Якщо підставити ці ціни, виходить: 70% від $270 = $189; 30% від $920 = $276; $189 + $276 = $465 – ціна купівлі газу», – пояснив Спину.

«Термінал» писав, Молдова виплатила борг перед «Газпромом» в 74 мільйони доларів.