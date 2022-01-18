Молдова знову не має грошей для оплати газу

Обновлено: Январь 18, 2022. Тэги: , , , ,

Молдова знову не має грошей для оплати газу

Прем’єр Молдови Наталія Гаврилиця на брифінгу у вівторок заявила, що молдавська сторона просить Газпром відкласти авансовий платіж за поставку газу до тих пір, поки в країні не буде переглянутий тариф на паливо.

Передає Прайм.

«Ми продовжуємо переговори з Газпромом про те, щоб відкласти авансовий платіж до тих пір, поки не буде переглянутий тариф. Ми не знаємо, якою буде відповідь Газпрому, тому ми розглядаємо різні заходи щодо зміцнення енергетичної безпеки країни», — заявила Гаврилиця.

Раніше віце-прем’єр Молодови Андрій Спину зазначив, що країна зіткнулася з черговим етапом енергетичної кризи, оскільки в грудні закупівельна ціна на газ була 450 доларів за тисячу кубометрів, а в січні зросла до 646 доларів. Він повідомив, що Молдовагаз веде переговори з Газпромом, щоб відстрочити оплату поставки газу в січні, а також розраховує отримати кредит, щоб погасити заборгованість перед російським концерном. З 1 лютого тариф на газ в країні може бути знову збільшений.

Читайте у Терміналі: в Молдові запропонували переглядати тарифи на газ щомісяця.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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