Молдова знову не має грошей для оплати газу

Прем’єр Молдови Наталія Гаврилиця на брифінгу у вівторок заявила, що молдавська сторона просить Газпром відкласти авансовий платіж за поставку газу до тих пір, поки в країні не буде переглянутий тариф на паливо.

Передає Прайм.

«Ми продовжуємо переговори з Газпромом про те, щоб відкласти авансовий платіж до тих пір, поки не буде переглянутий тариф. Ми не знаємо, якою буде відповідь Газпрому, тому ми розглядаємо різні заходи щодо зміцнення енергетичної безпеки країни», — заявила Гаврилиця.

Раніше віце-прем’єр Молодови Андрій Спину зазначив, що країна зіткнулася з черговим етапом енергетичної кризи, оскільки в грудні закупівельна ціна на газ була 450 доларів за тисячу кубометрів, а в січні зросла до 646 доларів. Він повідомив, що Молдовагаз веде переговори з Газпромом, щоб відстрочити оплату поставки газу в січні, а також розраховує отримати кредит, щоб погасити заборгованість перед російським концерном. З 1 лютого тариф на газ в країні може бути знову збільшений.

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