Ф’ючерси на газ у Європі подешевшали до $860 за тис куб

Ціни ф’ючерсів на газ у Європі на торгах у середу — після короткочасного зростання майже до 1000 доларів за тисячу кубометрів напередодні — до закриття торгів знизилися до рівня $860.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише Прайм.



Вартість найближчих, лютневих, ф’ючерсів на газ за індексом TTF — найбільшого європейського хаба — із самого відкриття торгової сесії демонструвала стійке зниження: з позначки приблизно $910 котирування опускалося майже до $830. Ціна закриття склала $857,6, що на 6,3% нижче за розрахункову ціну вівторка — $915,3.

Котирування протягом минулого тижня коливалися в діапазоні $825–1130за тисячу кубометрів, 12 січня розрахункова ціна стала мінімальною з початку року майже $885. Однак у другій половині тижня показник різко виріс і досяг 14 січня $1025. Відчутне зростання цін на газ у Європі почалося з весни, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні 250–300 доларів за тисячу кубометрів, останніми днями літа вартість контракту з поставкою «на день вперед» перевищила $600, а на початку жовтня переступила поріг у $1000.

Котирування 21 грудня досягли історичного максимуму $2190,4 за тисячу кубометрів, після чого перейшли до корекційного зниження.

Розрахункова ціна січневих ф’ючерсів останніми днями минулого року впала вдвічі, на 30 грудня — до $1020, а першу половину січня демонструвала нестабільну динаміку, переходячи від зниження до зростання і навпаки. Експерти влітку та восени пов’язували зростання вартості газу з декількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ (після тривалої холодної зими та спекотного літа), обмеженням пропозиції з боку основних постачальників та високим попитом на скраплений природний газ (ЗПГ) в Азії.

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