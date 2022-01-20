Ф’ючерси на газ у Європі подешевшали до $860 за тис куб

Обновлено: Январь 20, 2022. Тэги: , ,

Ф’ючерси на газ у Європі подешевшали до $860 за тис куб

Ціни ф’ючерсів на газ у Європі на торгах у середу — після короткочасного зростання майже до 1000 доларів за тисячу кубометрів напередодні — до закриття торгів знизилися до рівня $860.

Про це свідчать дані лондонської біржі ICE, пише Прайм.

Вартість найближчих, лютневих, ф’ючерсів на газ за індексом TTF — найбільшого європейського хаба — із самого відкриття торгової сесії демонструвала стійке зниження: з позначки приблизно $910  котирування опускалося майже до $830. Ціна закриття склала $857,6, що на 6,3% нижче за розрахункову ціну вівторка — $915,3.

Котирування протягом минулого тижня коливалися в діапазоні $825–1130за тисячу кубометрів, 12 січня розрахункова ціна стала мінімальною з початку року майже $885. Однак у другій половині тижня показник різко виріс і досяг 14 січня $1025. Відчутне зростання цін на газ у Європі почалося з весни, коли середня ціна на споті за індексом TTF коливалася в діапазоні 250–300 доларів за тисячу кубометрів, останніми днями літа вартість контракту з поставкою «на день вперед» перевищила $600, а на початку жовтня переступила поріг у $1000.

Котирування 21 грудня досягли історичного максимуму $2190,4 за тисячу кубометрів, після чого перейшли до корекційного зниження.

Розрахункова ціна січневих ф’ючерсів останніми днями минулого року впала вдвічі, на 30 грудня — до $1020, а першу половину січня демонструвала нестабільну динаміку, переходячи від зниження до зростання і навпаки. Експерти влітку та восени пов’язували зростання вартості газу з декількома факторами: низьким рівнем заповненості європейських підземних сховищ (після тривалої холодної зими та спекотного літа), обмеженням пропозиції з боку основних постачальників та високим попитом на скраплений природний газ (ЗПГ) в Азії.

Читайте також в «Терміналі», Прем’єр Молдови Наталія Гаврилиця на брифінгу заявила, що молдавська сторона просить Газпром відкласти авансовий платіж за поставку газу до тих пір, поки в країні не буде переглянутий тариф на паливо.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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