2022-01-24: Ціни на нафту зросли на тлі зростання напруженості у Східній Європі

Ціни на нафту зросли, після зниження за підсумками попередніх торгів, на побоюваннях щодо стабільності постачання на тлі зростання напруженості у Східній Європі та на Близькому Сході.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent до 9:15 за Києвом становила $87,52 (+0,51%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $85,61 (+0,55%). Попередні торги зі стандартів завершилися на рівні $87,38 і $85,14 відповідно.

«Інвестори зберігали оптимізм через геополітичний ризик у відносинах між Україною та РФ, а також зростання напруженості на Близькому Сході, тоді як ОПЕК+, як і раніше, не змогла досягти своєї мети з видобутку. Очікування вищого попиту на мазут у США на тлі холодної погоди також посилило (підвищувальний) тиск», — сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

На Близькому Сході міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів заявило, що у понеділок воно знищило дві балістичні ракети хуситів, націлені на країну.

Дотримання ОПЕК+ встановлених у квітні 2020 р. скорочень нафтовидобутку становило у грудні приблизно 122%, повідомили Reuters два галузеві джерела. Це вказує на те, що деякі підписанти однойменної угоди, як і раніше, не можуть виконати свої виробничі квоти.

У січні запаси нафти в Сполучених Штатах продовжили зниження, тоді як енергетичні компанії вперше за 13 тижнів скоротили кількість нафтових бурових установок, що діють. Тим часом аналітики очікують, що холодна погода підвищить попит на опалення протягом найближчих кількох тижнів.