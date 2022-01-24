2022-01-24: Ціни на нафту зросли на тлі зростання напруженості у Східній Європі

Обновлено: Январь 24, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-01-24: Ціни на нафту зросли на тлі зростання напруженості у Східній Європі
Ціни на нафту зросли, після зниження за підсумками попередніх торгів, на побоюваннях щодо стабільності постачання на тлі зростання напруженості у Східній Європі та на Близькому Сході.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість бареля березневої нафти Brent до 9:15 за Києвом становила $87,52 (+0,51%). Барель березневої нафти WTI торгувався за $85,61 (+0,55%). Попередні торги зі стандартів завершилися на рівні $87,38 і $85,14 відповідно.

«Інвестори зберігали оптимізм через геополітичний ризик у відносинах між Україною та РФ, а також зростання напруженості на Близькому Сході, тоді як ОПЕК+, як і раніше, не змогла досягти своєї мети з видобутку. Очікування вищого попиту на мазут у США на тлі холодної погоди також посилило (підвищувальний) тиск», — сказав Казухіко Сайто, головний аналітик Fujitomi Securities Co Ltd.

На Близькому Сході міністерство оборони Об’єднаних Арабських Еміратів заявило, що у понеділок воно знищило дві балістичні ракети хуситів, націлені на країну.

Дотримання ОПЕК+ встановлених у квітні 2020 р. скорочень нафтовидобутку становило у грудні приблизно 122%, повідомили Reuters два галузеві джерела. Це вказує на те, що деякі підписанти однойменної угоди, як і раніше, не можуть виконати свої виробничі квоти.

У січні запаси нафти в Сполучених Штатах продовжили зниження, тоді як енергетичні компанії вперше за 13 тижнів скоротили кількість нафтових бурових установок, що діють. Тим часом аналітики очікують, що холодна погода підвищить попит на опалення протягом найближчих кількох тижнів.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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