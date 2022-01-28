Накопичення вугілля на ТЕС перевищує споживання — Міненерго

Під головуванням першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка відбулася нарада щодо забезпечення постачання вугільної продукції в обсягах, необхідних для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2021/2022 рр.

Повідомляє Міненерго.

Учасники наради обговорили поточний стан запасів вугілля на складах теплової генерації, плани постачання у лютому та березні.

«Ми стабільно проходимо опалювальний сезон, постачання вугілля за підсумками місяця перевищує споживання. Станом на сьогодні запаси вугілля на 200 тисяч тонн більші, ніж в аналогічний період минулого року», — зазначив Юрій Власенко.

У лютому очікується імпорт вугілля морським шляхом 5 суднами загальним обсягом понад 450 тис. тонн: 2 судна – для приватної, 3 – для державної генерації. Тривають постійні перемовини щодо збільшення обсягів постачання.

Раніше Термінал писав, що споживання електроенергії цього опалювального сезону зросло на 6%.