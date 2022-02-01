2022-02-01: Нафта торгується поблизу максимумів за сім років

Обновлено: Февраль 01, 2022. Тэги: , , , , , , , ,

2022-02-01: Нафта торгується поблизу максимумів за сім років

Ціни на нафту зростають і знаходяться поблизу максимумів за сім років, досягнутих минулого тижня.

Про це пише Investing.com.

За підсумками січня ціни на нафту продемонстрували найістотніший підйом за рік, підтримку котируванням надали дефіцит постачань та геополітична напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході, пише Trading Economics.

Трейдери чекають на засідання міністрів країн ОПЕК+. Вони очікують, що на засіданні, яке заплановано на 2 лютого, буде ухвалено рішення продовжувати дотримуватися плану з нарощування нафтовидобутку на 400 тис. б/д щомісяця у березні.

Міністри коаліції зустрічаються щомісяця, аби адаптувати це рішення до ринкової ситуації. Проте домовленості ще жодного разу не було змінено — попри те, що споживачі нафти, зокрема Китай, Індія, а також США (є також найбільшим нафтовиробником), через сильне зростання цін просили ОПЕК+ збільшити пропозицію ще більше. Понад те, ОПЕК+ недопостачає ринку нафти більше, ніж планувалося, через аварії та ремонтів у низці країн, і навіть нестачі інвестицій у минулі роки.

Так, у серпні угода була виконана на 119%, у вересні – на 115%, у жовтні – на 116%, у листопаді – на 117%, тобто на ринок у ці місяці відповідно було поставлено на 1 млн б/д, та тричі – на 700 тис. б/д – менше, ніж планувалося. Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:54 кск у вівторок становить $89,6 за барель, що на $0,34 (0,38%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $0,74 (0,8%) – до $89,26 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до 8:24 кск $88,50 за барель, що на $0,35 (0,40%) вище за підсумкове значення сесії в понеділок. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $1,33 (1,5%), до $88,15 за барель.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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