2022-02-01: Нафта торгується поблизу максимумів за сім років

Ціни на нафту зростають і знаходяться поблизу максимумів за сім років, досягнутих минулого тижня.

Про це пише Investing.com.

За підсумками січня ціни на нафту продемонстрували найістотніший підйом за рік, підтримку котируванням надали дефіцит постачань та геополітична напруженість у Східній Європі та на Близькому Сході, пише Trading Economics.

Трейдери чекають на засідання міністрів країн ОПЕК+. Вони очікують, що на засіданні, яке заплановано на 2 лютого, буде ухвалено рішення продовжувати дотримуватися плану з нарощування нафтовидобутку на 400 тис. б/д щомісяця у березні.

Міністри коаліції зустрічаються щомісяця, аби адаптувати це рішення до ринкової ситуації. Проте домовленості ще жодного разу не було змінено — попри те, що споживачі нафти, зокрема Китай, Індія, а також США (є також найбільшим нафтовиробником), через сильне зростання цін просили ОПЕК+ збільшити пропозицію ще більше. Понад те, ОПЕК+ недопостачає ринку нафти більше, ніж планувалося, через аварії та ремонтів у низці країн, і навіть нестачі інвестицій у минулі роки.

Так, у серпні угода була виконана на 119%, у вересні – на 115%, у жовтні – на 116%, у листопаді – на 117%, тобто на ринок у ці місяці відповідно було поставлено на 1 млн б/д, та тричі – на 700 тис. б/д – менше, ніж планувалося. Вартість квітневих ф’ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures до 7:54 кск у вівторок становить $89,6 за барель, що на $0,34 (0,38%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у понеділок ці контракти подорожчали на $0,74 (0,8%) – до $89,26 за барель. Ціна ф’ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до 8:24 кск $88,50 за барель, що на $0,35 (0,40%) вище за підсумкове значення сесії в понеділок. Напередодні вартість цих контрактів зросла на $1,33 (1,5%), до $88,15 за барель.