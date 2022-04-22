JP Morgan подсчитал стоимость спасения мира от энергетического кризиса

К 2030 году миру нужно нарастить инвестиции в энергетический сектор на 1,3 триллиона долларов. Это необходимо, чтобы спастись от глобального кризиса в этой сфере, пишет агентство Reuters со ссылкой на обзор крупного американского банка JP Morgan.

По мнению экономистов банка, необходимо инвестировать во все виды энергетики, в том числе — ископаемое топливо, альтернативные источники энергии и атомную энергетику.

Ранее Международное энергетическое агентство (МЭА), напротив, выступило с предложением сократить объем вложений в ископаемое топливо и сделать выбор в пользу солнечных батарей и ветряных станций.

По мнению JP Morgan, это не так.

«Не все виды топлива одинаковы, и не полностью взаимозаменяемы — солнечные батареи не могут заменить нефть, необходимую, например, в промышленном производстве нефтехимии», — сообщается в прогнозе банка.

JP Morgan оценивает влияние дальнейшего увеличения цен на энергию достаточно серьезно: оно приведет к общественным волнениям.

Эксперты подсчитали, что к 2030 году рост спроса на энергию превысит рост предложения на 20% в первую очередь, за счет развивающихся стран. Они также прогнозируют рост спрос на нефть на 10%, на газ — на 18%.