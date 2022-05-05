Російські ракетні удари пошкодили 15 нафтобаз

Внаслідок російських ракетних ударів було знищено або пошкоджено близько 15 українських нафтобаз.

Про це на брифінгу 5 травня заявив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

За його словами, знищення нафтобаз стало одним із факторів дефіциту палива в Україні поряд із зупинкою через обстріл Кременчуцького нафтопереробного заводу. Також тимчасовий дефіцит пов’язаний із переорієнтацією ринку на постачання палива з Європи за повної відсутності таких постачань з Росії та Білорусі, а також блокування ворогом постачання палива морем. «Є певні логістичні труднощі, пов’язані з наявністю бензовозів, цистерн, з логістикою та переміщенням цього транспорту. Йде процес налагодження, ринок переформатується», – уточнив Герус. Він прогнозує, що вже найближчим часом «ринок налаштується і поставки з Європи будуть ритмічнішими».

Для подолання дефіциту пального уряд розглядає подальшу лібералізацію ринку. «Кількість палива, яка була три тижні тому і зараз, не змінилася. Змінилася кількість автомобілістів, які хочуть заправитися, кількість споживачів, які хочуть негайно купити бензин навіть про запас… Цей фактор призвів до черг, коли один автомобіль заправляється по десять літрів на кілька АЗС», — зазначив він. Політик назвав таку поведінку нераціональною та запевнив, що погіршення ситуації не буде.

Джерело: kosatka.media