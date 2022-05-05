США витісняють росію зі світового ринку нафти — Bloomberg

Щомісячні постачання нафти зі США до Європи зросли до найвищого рівня з 2016 року.
США поступово витісняють Росію із світового ринку нафти, повідомляє Bloomberg. США відправили до Європи рекордну кількість нафти з моменту зняття заборони на її експорт понад 6 років тому.
Експорт нафти на європейський континент із США у квітні становив 48,8 млн барелів на тлі відмови європейських споживачів від сировини з Росії. Постачання здійснювалися із застосуванням трьох VLCC (Very Large Crude Carrier) — супертанкерів, кожен з яких може перевозити по 2 млн барелів сирої нафти. Безпрецедентне зростання постачання нафти відбувається на тлі перегляду та відмови від імпорту нафти та нафтопродуктів з Росії після військового вторгнення РФ на територію України. Аналітики прогнозують, що на тлі збільшення видобутку нафти в США обсяги поставок до Європи продовжать своє зростання і відвойовуватимуть ринки внаслідок витіснення з континенту російських енергоносіїв.
Джерело: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/ssha-vytesnyayut-rossiyu-s-mirovogo-rynka-nefti-bloomberg