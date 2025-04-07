Російський суд постановив залишити відкритими потужності для експорту нафти CPC

Російський суд ухвалив рішення про відкриття всіх причалів головного експортного термінала для казахстанської нафти, що дозволить уникнути зниження обсягів її експорту.

Російський суд постановив, що всі причали головного експортного термінала для казахстанської нафти мають залишатися відкритими. Це рішення, ймовірно, запобігає скороченню обсягів експорту сирої нафти з Казахстану.

На початку тижня Росія наказала закрити два з трьох причалів головного нафтоекспортного термінала на узбережжі Чорного моря, який обслуговує казахстанські постачання. Рішення про закриття причалів SPM-1 та SPM-2 терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму (CPC) було прийнято після позапланових перевірок Російського федерального агентства з нагляду за транспортом. Причиною перевірок став розлив нафти в Керченській протоці у грудні 2024 року.

CPC виконав наказ про тимчасову заборону експлуатації причалів SPM-1 та SPM-2 і призупинив їх роботу «до усунення виявлених недоліків».

Призупинення роботи двох із трьох причалів могло серйозно порушити казахстанські постачання нафти, якби тривало більше кількох днів. Водночас цього вдалося уникнути.

Приморський районний суд у Новоросійську постановив, що CPC несе адміністративну відповідальність за невідповідність деяким вимогам безпеки. Консорціум було оштрафовано на 2350 доларів (200 000 рублів) «без адміністративного призупинення роботи SPM», повідомив CPC у п’ятницю.

Поки неясно, коли CPC відновить повноцінну роботу термінала.

Консорціум керує трубопроводом від каспійського узбережжя на північному заході Казахстану до порту Новоросійськ на російському узбережжі Чорного моря. Через цей порт здійснюється більшість експортних постачань казахстанської нафти з великих родовищ, які розробляють міжнародні компанії, зокрема американський нафтовий гігант Chevron.

Дочірні компанії Chevron та іншого американського гіганта, ExxonMobil, є міноритарними акціонерами CPC. Найбільшим акціонером консорціуму залишається Російська Федерація з часткою 24%.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com