Торгівельні мита США спричиняють зниження цін на нафту

Ціни на нафту зазнали різкого падіння на тлі агресивної торгівельної політики Дональда Трампа. Імпортні мита, зміни у видобутку ОПЕК+ та дії Китаю спричинили дестабілізацію глобального ринку, викликавши зниження Brent до рівня нижче $65 за барель — вперше з 2021 року.

ТИЖНЕВИЙ ОГЛЯД

Попри зростання цін на нафту втретє за тиждень через обмеження постачання з Ірану та Венесуели, економічна політика Дональда Трампа створює ризики довгострокового зниження попиту.

Сукупний ефект імпортних мит, неочікуване прискорення скорочення видобутку ОПЕК+ та дії Китаю у відповідь призвели до зниження світових цін на нафту на $10 за барель. Контракт ICE Brent опустився нижче $65 за барель уперше з серпня 2021 року. З огляду на майже незмінну беквардацію, ключовим чинником падіння залишається саме політика США, хоча цей тиждень навряд чи стане визначальним в історії нафтових ринків.

ОПЕК+ пришвидшує збільшення видобутку

Вісім країн ОПЕК+, які мали поступово скасовувати добровільне скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на день, раптово погодилися на більш стрімке збільшення — на 411 тис. барелів на день вже з травня, що еквівалентно тримісячному приросту.

Трамп ламає металевий арбітраж

Попри очікування санкцій щодо металів, їх відсутність призвела до звуження спредів між американськими та європейськими цінами. Зокрема, різниця між цінами на золото Comex та лондонськими ф’ючерсами зменшилася вдвічі — до $20 за унцію.

Китай відповідає тарифами на 34%

У відповідь на дії США міністерство фінансів Китаю оголосило про запровадження 34% мит на всі товари зі США з 10 квітня. Окрім того, Пекін додав сім рідкоземельних мінералів до списку експортного контролю, що може суттєво вплинути на високотехнологічні сектори.

TMX відкладає експортні плани

Канадський трубопровід Trans Mountain знизив свій прогноз експорту на 2026–2028 роки. Повне використання трубопроводу тепер очікується не раніше 2028 року. Поточна пропускна здатність у 2025 році складе лише 84%, зважаючи на низький рівень спотових замовлень (18 500 б/д).

Shell отримує ключову позицію в Нігерії

Президент Нігерії Бола Тінубу призначив Башира Байо Оджуларі, колишнього керівника Shell, головою національної нафтової компанії NNPC. Це рішення прийнято за кілька тижнів до запланованого IPO компанії.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами oilprice.com