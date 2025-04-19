EIA прогнозує пік видобутку нафти в США до 2027 року

За даними Управління з енергетичної інформації США (EIA), видобуток нафти в країні досягне піку на рівні 14 мільйонів барелів на добу до 2027 року, після чого почне скорочуватися через згасання сланцевого буму. Майже половина постачання надходить із Перміанського басейну, проте нафтові компанії вже фіксують обмеження подальшого зростання.
Пік видобутку очікується до 2027 року
Згідно з Annual Energy Outlook 2025 Управління з енергетичної інформації США (EIA), видобуток нафти в країні досягне максимального рівня близько 14 мільйонів барелів на добу (mb/d) до 2027 року. На цьому рівні виробництво триматиметься до початку 2030-х, після чого почне стрімко скорочуватися через згасання сланцевого буму.
Сланцева нафта: рекорд і падіння
Видобуток сланцевої нафти в США також досягне піку у 2027 році. За два роки обсяги виробництва встановлять новий рекорд – 10 mb/d (порівняно з 9,7 mb/d у поточному році). Однак до 2050 року цей показник впаде до 9,33 mb/d.
Пермський басейн – локомотив зростання
У 2024 році видобуток нафти в США зріс на 2% (270 тис. барелів на добу), досягнувши в середньому 13,2 mb/d. Майже все зростання забезпечив Пермський басейн, який зараз формує 48% загального обсягу видобутку країни.
Геологічні обмеження та проблеми з водою
Попри рекордні показники, нафтові компанії вже стикаються з обмеженнями подальшого зростання. За словами Вікі Холлуб, генерального директора Occidental Petroleum, пік видобутку в США очікується між 2027 і 2030 роками, після чого почнеться спад.
Політичні коментарі
Міністерство енергетики США прокоментувало звіт EIA, звинувативши адміністрацію Байдена у «катастрофічному шляху для американської енергетики». Водночас у відомстві запевнили, що новий уряд забезпечить «енергетичне зростання та достаток».
Джерело: НТЦ Псіхєя
За матеріалами: energytoday