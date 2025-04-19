EIA прогнозує пік видобутку нафти в США до 2027 року

Обновлено: Апрель 19, 2025. Тэги: , , , , ,

EIA прогнозує пік видобутку нафти в США до 2027 року

За даними Управління з енергетичної інформації США (EIA), видобуток нафти в країні досягне піку на рівні 14 мільйонів барелів на добу до 2027 року, після чого почне скорочуватися через згасання сланцевого буму. Майже половина постачання надходить із Перміанського басейну, проте нафтові компанії вже фіксують обмеження подальшого зростання.

Пік видобутку очікується до 2027 року

Згідно з Annual Energy Outlook 2025 Управління з енергетичної інформації США (EIA), видобуток нафти в країні досягне максимального рівня близько 14 мільйонів барелів на добу (mb/d) до 2027 року. На цьому рівні виробництво триматиметься до початку 2030-х, після чого почне стрімко скорочуватися через згасання сланцевого буму.

Сланцева нафта: рекорд і падіння

Видобуток сланцевої нафти в США також досягне піку у 2027 році. За два роки обсяги виробництва встановлять новий рекорд – 10 mb/d (порівняно з 9,7 mb/d у поточному році). Однак до 2050 року цей показник впаде до 9,33 mb/d.

Пермський басейн – локомотив зростання

У 2024 році видобуток нафти в США зріс на 2% (270 тис. барелів на добу), досягнувши в середньому 13,2 mb/d. Майже все зростання забезпечив Пермський басейн, який зараз формує 48% загального обсягу видобутку країни.

Геологічні обмеження та проблеми з водою

Попри рекордні показники, нафтові компанії вже стикаються з обмеженнями подальшого зростання. За словами Вікі Холлуб, генерального директора Occidental Petroleum, пік видобутку в США очікується між 2027 і 2030 роками, після чого почнеться спад.

Політичні коментарі

Міністерство енергетики США прокоментувало звіт EIA, звинувативши адміністрацію Байдена у «катастрофічному шляху для американської енергетики». Водночас у відомстві запевнили, що новий уряд забезпечить «енергетичне зростання та достаток».

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: energytoday

Автор:

(Всего статей: 1557)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: