Світові енергетичні ринки: тимчасове зростання нафтових цін та ключові події галузі

Напередодні Великодня світові ринки нафти продемонстрували ріст цін на 7% за тиждень, проте зберігаються ризики через геополітичну напруженість. Огляд ключових подій: нові санкції США проти Ірану, проблеми EIA через масові звільнення, перший експорт газу з Мавританії, зміни в європейських постачаннях нафти та інші важливі тенденції.

Нафтові ринки зростають, але ризики залишаються

У зв’язку із Великоднем торгова активність у західних країнах знизилася, проте ціни на нафту продемонстрували ріст на 7% за тиждень. ICE Brent торгується на рівні $68 за барель. Короткостроковому підвищенню сприяють нові компенсаційні квоти ОПЕК+, посилені санкції США проти Ірану та позитивні макроекономічні дані за березень. Водночас ескалація між США та Китаєм може підірвати цей тренд.

США посилюють тиск на Іран

Адміністрація Трампа запровадила нові санкції проти іранського експорту нафти. Під обмеження потрапив китайський нафтопереробний завод Shengxing Chemical (провінція Шаньдун), який закупив іранської нафти на понад $1 млрд. Це вже друга китайська компанія, яку покарано за порушення санкційного режиму.

EIA втрачає фахівців через ініціативу Ілона Маска

Агенція з енергетичної інформації США (EIA) може втратити до 40% співробітників (понад 100 осіб) через масові звільнення, спричинені програмою DOGE drive Ілона Маска. Це загрожує зривом публікації статистичних даних, важливих для енергетичного ринку.

Мавританія експортує перший газ

Британська BP (NYSE: BP) нарешті відвантажила першу партію ЗПГ з офшорного родовища Greater Tortue Ahmeyim (GTA, потужність — 2,3 млн тонн на рік). Відправка затримувалася на шість тижнів через проблеми з введенням терміналу в експлуатацію.

Норвезький проєкт вітрової енергетики в США зупинено

Міністерство внутрішніх справ США призупинило будівництво офшорного вітрового проєкту Empire Wind компанії Equinor (NYSE: EQNR) біля узбережжя Нью-Йорка через недостатню оцінку впливу на довкілля.

BlackRock отримує дозвіл на купівлю енергокомпаній

Федеральна комісія з регулювання енергетики США дозволила інвестиційному фонду BlackRock (NYSE: BLK) придбати контрольні пакети акцій публічних комунальних підприємств. Це рішення суперечить вимогам 16 штатів, які критикують ESG-політику компанії.

Бахрейн відновлює імпорт LNG

Попри власне видобування нафти, Бахрейн через п’ять років знову імпортує LNG. До країни прямує танкер із Sabine Pass LNG (США) об’ємом 170 000 м³.

У Європі залишилося лише два покупці російської нафти

Чехія офіційно припинила імпорт російської нафти після збільшення потужності трубопроводу Transalpine (TAL) до 900 000 барелів на добу. Тепер чеські НПЗ задовольняють потреби за рахунок морських поставок.

ДР Конго залучає Blackwater для захисту ресурсів

Ерік Прінс, засновник Blackwater, підписав угоду з Демократичною Республікою Конго щодо захисту металевих родовищ і боротьби з контрабандою на тлі війни на сході країни.

Трейдери цікавляться продажем італійського НПЗ

Glencore (LON: GLEN) і Gunvor розглядають купівлю італійської API, яка володіє двома НПЗ загальною потужністю 200 000 барелів на добу. Азербайджанська SOCAR також зацікавлена в угоді.

Форс-мажор у Малайзії підтримує ціни на газ

Petronas стикнулася з проблемами на Bintulu LNG (29,3 млн тонн на рік) через поломку котлів. Це зупинило падіння азійських цін на газ (JKM), які досягли 9-місячного мінімуму ($12 за mmBtu).

Китай б’є рекорди з видобутку вугілля

У березні Китай видобув 440,6 млн тонн вугілля (+9,6% до 2024 року), що призвело до надлишку і зниження імпорту на 6%.

Нафтопереробники залишають Каліфорнію через регуляторний тиск

Valero Energy (NYSE: VLO) планує закрити свій НПЗ у Бенісії (170 000 барелів на добу) до 2026 року. Це вже другий завод у Каліфорнії, який припиняє роботу через зростання витрат.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com