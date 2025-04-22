Чи перебільшені побоювання щодо енергоспоживання штучного інтелекту?

Стрімке зростання штучного інтелекту (ШІ) супроводжується значною зміною енергоспоживання дата-центрів, що викликає занепокоєння щодо навантаження на енергосистеми та можливостей задовольнити зростаючий попит.

Експерти діляться на два табори: одні вважають цю проблему перебільшеною через майбутні технологічні прориви, інші попереджають про ризики для енергобезпеки та кліматичних цілей. У урядів і технологічних лідерів постає виклик — забезпечити енергією розвиток ШІ, зберігаючи баланс між економікою, екологією та безпекою.

Минулого тижня представники технологічного сектору звернулися до Конгресу США із закликом збільшити виробництво енергії для задоволення стрімкого попиту, спричиненого штучним інтелектом. Енергетичні потреби дата-центрів, які вже є значними, продовжують різко зростати, і, за прогнозами, ця тенденція посилиться у найближчі роки. На тлі цього галузеві експерти лобіють підвищення енерговиробництва, щоб американський технологічний сектор міг зберігати конкурентоспроможність із Китаєм.

«Нам потрібна енергія в усіх формах, — заявив Ерік Шмідт, колишній генеральний директор Google, який нині очолює аналітичний центр Special Competitive Studies Project, що спеціалізується на технологіях та безпеці. — Відновлювана, невідновлювана, будь-яка. Вона має бути доступною, і якнайшвидше».

Забезпечення достатньої кількості енергії для потреб ШІ без загрози енергобезпеці є пріоритетом для обох політичних партій США, проте існують розбіжності щодо методів досягнення цієї мети. У 2023 році Джо Байден підписав указ із масштабними політичними цілями, спрямованими на «безпечний та відповідальний розвиток і використання ШІ». Однак Дональд Трамп, який прийшов до влади на початку цього року, скасував цей указ, назвавши його «надмірно обтяжливим» і таким, що «загрожує технологічному лідерству США». Натомість він робить акцент на «забезпеченні та просуванні домінування США у сфері ШІ», а не на відповідальному розвитку.

Глобальна гонка у сфері ШІ вимагатиме колосальних обсягів електроенергії. У 2024 році дата-центри споживали близько 1,5% світового обсягу електроенергії. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) прогнозує, що до 2030 року цей показник подвоїться. За даними Nature, «за моделями МЕА, у 2030 році дата-центри споживатимуть 945 терават-годин (ТВт·год), що приблизно еквівалентно нинішньому річному споживанню електроенергії в Японії. Для порівняння, у 2024 році дата-центри використали 415 ТВт·год, або близько 1,5% від загального світового споживання».

Це стрімке зростання вже створює тиск на енергосистеми в усьому світі. Багато країн, зокрема Ірландія, Саудівська Аравія та Малайзія, не мають достатніх потужностей для забезпечення електроенергією навіть запланованих дата-центрів. У США недавнє дослідження показало, що уряд має інвестувати мільярди доларів у генерування та передачу електроенергії в найближчі роки, щоб задовольнити попит. Якщо цього не станеться, вартість електроенергії для американців може зрости на 70%.

Крім того, зростання енергоспоживання може підірвати глобальні кліматичні угоди, якщо воно призведе до збільшення виробництва викопного палива. Google вже визнав, що забезпечення енергією своїх амбіцій у сфері ШІ може суперечити його цілі досягти нульових викидів до 2030 року. У 2024 році компанія повідомила, що її вуглецеві викиди зросли на 50% за останні п’ять років.

«Коли дивишся на цифри, вони вражають, — зазначив Джейсон Шоу, голова Комісії з громадських послуг Джорджії, у коментарі The Washington Post минулого року. — Це змушує задуматися: як ми опинилися в такій ситуації? Чому прогнози були настільки неточними? Це виклик, якого ми ще ніколи не бачили».

Водночас деякі експерти вважають, що побоювання щодо колапсу енергосистем через ШІ та неможливості досягнення цілей декарбонізації є перебільшеними, а паніка навколо них — класичною «мальтузіанською помилкою». У світі триває гонка за підвищення ефективності ШІ, і частина фахівців вірить, що технологічні прориви значно зменшать навантаження на енергосистеми.

Як зазначила Крістіна Шім, керівниця напряму сталого розвитку IBM, у своїй колонці для Fortune: «Загострення уваги на енергоспоживанні ШІ має сенс — це допомагає визначити виклик і мобілізувати зусилля для його подолання. Але варто зважувати масштаб проблеми на тлі неймовірно швидких інновацій, які вже відбуваються».

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com