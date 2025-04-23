Ринок нафти готується до нового зовнішнього шоку: геополітичні ризики та торгівельні війни впливають на ціни

Обновлено: Апрель 23, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Ринок нафти готується до нового зовнішнього шоку: геополітичні ризики та торгівельні війни впливають на ціни

Ринок нафти перебуває в стані напруженого очікування через можливе повернення іранської нафти на світовий ринок та ескалацію торговельної війни між США та Китаєм. Ці фактори створюють додатковий тиск на ціни та інвесторів, які вже стикаються з нестабільністю через тарифну політику США та можливі рецесійні ризики.

Ринок нафти готується до чергового зовнішнього шоку, оскільки торговельна війна президента США Дональда Трампа з Китаєм продовжує загострюватися, а переговори про потенційну ядерну угоду з Іраном загрожують вивести на ринок нові обсяги нафти.

  • Початок торговельних переговорів між США та країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону ознаменувався явним інтересом до проєктів з експорту СПГ зі США, тоді як такі країни, як Південна Корея та Японія, залишилися відносно стриманими щодо сирої нафти.

  • Президент Тайваню Лай Цін-де оголосив, що Тайбей прагнутиме збільшити частку імпорту СПГ зі США з поточних 10% до 33%, можливо, припинивши деякі довгострокові постачання з Австралії та Катару.

  • Південна Корея також розглядає можливість збільшення імпорту СПГ зі США на 20-25%, що наразі становить 12% її потреб у зрідженому газі, прагнучи зменшити контрактні зобов’язання перед Катаром, які прив’язані до Brent, а не до JKM або Henry Hub.

  • Китай рухається в протилежному напрямку, повністю припинивши імпорт СПГ зі США в березні та підписавши три довгострокові угоди з ОАЕ на постачання зрідженого газу протягом наступних 10 років, шукаючи додаткові довгострокові варіанти в регіоні.

Рухи на ринку:

  • Американський інвестор Джеймс Кемерон запропонував $5 мільярдів за купівлю казахстанського гірничодобувного гіганта Eurasian Resources Group, 40% якого належить уряду Казахстану, оскільки компанія має намір розширити діяльність у сфері рідкоземельних елементів.

  • Британська енергетична компанія BP стала єдиною іноземною нафтовою компанією, яка подала заявку на участь у дев’ятому раунді тендерів Індії OALP-IX, отримавши найпривабливіший блок GS-OSHP разом з індійськими партнерами Reliance та ONGC.

  • Американський нафтовий гігант Chevron, за повідомленнями, розглядає можливість продажу деяких своїх активів у верхньому сегменті в Анголі, потенційно виходячи з блоку 14K, який наразі виробляє близько 42 000 барелів на добу в Анголі та Конго.

  • Друга за величиною нафтова компанія Аргентини, Vista Energy, придбала 50% частку Petronas у сланцевому родовищі La Amarga Chica в басейні Вака-Муерта за $1,5 мільярда.

Нафтовидобувні компанії готуються до чергового зовнішнього шоку на ринку нафти, оскільки ф’ючерси на Brent зазнали певних втрат через падіння фондових ринків у понеділок і залишаються під тиском через перспективу потенційної ядерної угоди між США та Іраном. Наразі ціна на ICE Brent у межах $66-67 за барель здається тимчасовим рівнем перед наступними значними подіями.

Рим приймає високорівневі ядерні переговори. Переговорники зі США та Ірану зустрілися в столиці Італії, Римі, протягом вихідних, щоб продовжити переговори, розпочаті тиждень тому в Омані щодо ядерної програми Тегерана, обидві сторони високо оцінили прогрес, досягнутий за останній тиждень.

США прагнуть відновити велич Перської затоки. Оскільки Бюро управління океанічною енергією США нещодавно збільшило оцінку невикористаних резервів Перської затоки до 5,77 мільярда барелів, адміністрація Трампа запустила новий п’ятирічний план оренди морських нафтових і газових родовищ, який може включати блоки в Арктиці.

Джерело: НТЦ Псіхєя: mailto:oil@ukroil.com.ua
За матеріалами: oilprice.com

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Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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