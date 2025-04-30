США знижують ціни на бензин додаванням етанолу

Обновлено: Апрель 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , , ,

США знижують ціни на бензин додаванням етанолу

У квітні 2025 року Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) видало екстрений дозвіл на продаж бензину E15 (15% етанолу) протягом літнього сезону по всій країні.

Це рішення спрямоване на зниження цін на пальне, підтримку американських фермерів та зменшення залежності від імпортної енергії.

США дозволяють продаж бензину E15 влітку 2025 року

У квітні 2025 року Агентство з охорони навколишнього середовища США (EPA) видало екстрений дозвіл на продаж бензину E15 (15% етанолу) протягом літнього сезону по всій країні. Цей крок спрямований на зниження цін на пальне, підтримку американських фермерів та зменшення залежності від імпортної енергії.

Підтримка сільського господарства та енергетична незалежність

Бензин E15 зазвичай дешевший на 10–25 центів за галон порівняно з традиційним E10. Його продаж особливо вигідний для фермерів Середнього Заходу, оскільки етанол виробляється з кукурудзи, яка складає близько 40% урожаю США. Секретар з питань сільського господарства Брук Роллінгс зазначила, що це рішення «надає американцям більше вибору на заправках та підтримує попит на кукурудзу, вирощену в США».

Реакція на енергетичні виклики

Рішення EPA є відповіддю на глобальні енергетичні виклики та спрямоване на забезпечення стабільного постачання пального під час пікового літнього сезону. Адміністратор EPA Лі Зелдін підкреслив, що агентство продовжуватиме моніторинг ситуації та за потреби подовжить дію дозволу.

Критика з боку екологів

Деякі екологічні організації висловили занепокоєння щодо впливу збільшеного виробництва етанолу на навколишнє середовище, зокрема через підвищене використання води та добрив. Вони закликають до більш широкого впровадження відновлюваних джерел енергії та електромобілів.

Перспективи на майбутнє

Хоча тимчасовий дозвіл на продаж E15 є позитивним кроком для багатьох, галузеві експерти закликають до прийняття законодавства, яке дозволить цілорічний продаж E15 по всій країні, забезпечуючи стабільність та передбачуваність для виробників та споживачів.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com,  apnews.com

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(Всего статей: 1596)

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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