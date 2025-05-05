Геоінженерія: надія чи загроза для клімату?

У матеріалі проведено аналіз перспектив й ризиків застосування геоінженерії для боротьби з кліматичними змінами, зокрема методи видалення діоксиду вуглецю та управління сонячним випромінюванням. Розглядаються проєкти Великобританії, міжнародні дебати та занепокоєння наукової спільноти щодо екологічних наслідків.

Геоінженерія — це масштабні втручання у природні системи Землі, які вивчають як потенційний інструмент протидії кліматичним змінам. Науковці поділяють методи на дві групи: видалення діоксиду вуглецю та управління сонячним випромінюванням. Останній підхід викликає значні суперечки через непередбачувані наслідки для екосистем.

Наразі багато країн, попри зусилля з декарбонізації, продовжують залежати від викопного палива. Це стимулює пошук альтернативних шляхів, серед яких — геоінженерія. Однак ефективність цих технологій залишається сумнівною, а їх екологічні ризики — недостатньо вивченими.

Методи зберігання вуглекислого газу (CCS), вже застосовують у кількох країнах. Їх підтримують інвестиції нафтових компаній, які прагнуть зменшити власний вплив на клімат. Інші підходи включають океанічну геоінженерію та штучне вивітрювання гірських порід.

Управління сонячним випромінюванням передбачає відбиття частини сонячного світла в космос. Приклади — ін’єкції аерозолів у стратосферу, «освітлення» хмар або розміщення дзеркал у космосі. Цей метод вважається більш ризикованим, адже може порушити глобальні опади, що вплине на сільське господарство.

У квітні 2025 року Великобританія оголосила про запуск двох проєктів на $81,5 млн для тестування геоінженерії. Лідер проєкту, Агентство передових досліджень і винаходів (Aria), запевнило, що експерименти не завдадуть шкоди довкіллю. За словами Марка Саймса, керівника Aria, «моделювання не дає повної картини, тому фізичні дослідження в реальних умовах є критично важливими».

Однак екологічні активісти критикують геоінженерію як «небезпечну відволікальну маневру» від скорочення емісій. У 2023 році Комісія з перевищення кліматичних меж наголосила: дослідження геоінженерії мають тривати, але реалізація таких проєктів заборонена через ризики. На зустрічі ООН у 2024 році країни Африки виступили за заборону експериментів з питань використання методів геоінженерії, тоді як Швейцарія пропонувала створити експертну групу. Угода так і не була досягнута.

Наразі науковці підкреслюють, що головна причина кліматичної кризи — надмірна залежність від викопного палива. Інвестиції в геоінженерію, на їхню думку, не мають замінювати зусиль з досягнення нульових викидів.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: oilprice.com