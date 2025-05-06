Morgan Stanley знижує прогноз ціни на нафту Brent до $62,50: наслідки для глобального ринку

Обновлено: Май 06, 2025. Тэги: , , , , , , ,

Morgan Stanley знижує прогноз ціни на нафту Brent до $62,50: наслідки для глобального ринку

 

У травні 2025 року Morgan Stanley знизив прогноз ціни на нафту Brent до $62,50 за барель на другу половину року, посилаючись на очікуване перевищення пропозиції над попитом. Це рішення відображає зміни в стратегії OPEC+, яка планує збільшити видобуток, що може призвести до надлишку на ринку. Аналітики попереджають про можливе зниження цін до $55 за барель у разі погіршення економічної ситуації.

 

У травні 2025 року аналітики Morgan Stanley переглянули свій прогноз щодо ціни на нафту Brent, знизивши його до $62,50 за барель на третій і четвертий квартали поточного року. Це зниження на $5 від попереднього прогнозу обумовлене очікуваним надлишком пропозиції на ринку, який може досягти 1,1 мільйона барелів на добу в другій половині року.

Рішення OPEC+ про збільшення видобутку нафти, зокрема на 411 000 барелів на добу, стало основним фактором, що вплинув на перегляд прогнозу. Це збільшення майже втричі перевищує раніше заплановані обсяги. Аналітики зазначають, що така стратегія може призвести до значного надлишку на ринку, особливо якщо попит залишиться на поточному рівні або знизиться.

Крім того, Morgan Stanley попереджає, що у разі погіршення економічної ситуації, зокрема через торгівельні війни або інші макроекономічні фактори, ціни на нафту можуть впасти до $55 за барель. Це підкреслює вразливість ринку до змін у глобальній економіці та політиці.

Зниження прогнозу ціни на нафту також впливає на фінансові показники великих нафтових компаній. Morgan Stanley зменшив цінові цілі для акцій таких компаній, як BP, TotalEnergies, Shell, Equinor та Repsol, на 9–14%, посилаючись на очікуване зниження прибутковості та грошових потоків у секторі.

Ці зміни в прогнозах підкреслюють необхідність для учасників ринку уважно стежити за динамікою пропозиції та попиту, а також за макроекономічними тенденціями, що можуть вплинути на ринок нафти в найближчій перспективі.

Джерело: НТЦ Псиіхєя

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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