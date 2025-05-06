ОПЕК+ прискорює нарощування видобутку: нафтові ціни падають, прогнози переглядаються

Обновлено: Май 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , ,

ОПЕК+ прискорює нарощування видобутку: нафтові ціни падають, прогнози переглядаються

У травні 2025 року ОПЕК+ оголосила про прискорене збільшення видобутку нафти, що спричинило зниження цін до найнижчих показників з 2021 року. Goldman Sachs та Barclays переглянули свої прогнози, очікуючи подальше зниження цін у 2025–2026 роках.

Цей крок відображає нову стратегію Саудівської Аравії щодо зміцнення внутрішньої дисципліни в альянсі та стримування американського сланцевого видобутку. Водночас геополітична напруга та торгівельні війни посилюють невизначеність на ринку.

ОПЕК+ прискорює нарощування видобутку: нафтові ціни падають, прогнози переглядаються

На початку травня 2025 року альянс ОПЕК+ оголосив про прискорене збільшення видобутку нафти. У червні видобуток зросте на 411 тисяч барелів на добу, що майже втричі перевищує початкові плани. Загалом, за період з квітня по червень, додатковий обсяг становитиме майже 1 мільйон барелів на добу.

Ці дії спричинили падіння цін на нафту до найнижчих рівнів з лютого 2021 року. Brent опустився до $60,23 за барель, а WTI — до $57,13.

Перегляд прогнозів аналітиків

Goldman Sachs знизив прогноз середньої ціни нафти Brent до $60 за барель у 2025 році та до $56 у 2026 році. Прогноз для WTI знижено до $56 у 2025 році та до $52 у 2026 році. Основною причиною є рішення ОПЕК+ про збільшення видобутку попри економічну невизначеність та торгівельні напруження.

Barclays також знизив свій прогноз для Brent на 2025 рік до $66 за барель, посилаючись на прискорене зростання пропозиції та очікуване уповільнення зростання видобутку в США.

Стратегічні мотиви Саудівської Аравії

Саудівська Аравія, лідер ОПЕК+, ініціювала збільшення видобутку як інструмент тиску на країни-члени, які перевищують квоти, зокрема Ірак та Казахстан. Це також спрямовано на стримування американського сланцевого видобутку та зміцнення внутрішньої дисципліни в альянсі.

Геополітичні фактори та економічна невизначеність

Ескалація торгівельної війни між США та Китаєм, зокрема введення нових тарифів, сприяє зниженню попиту на нафту. У першому кварталі 2025 року ВВП США скоротився на 0,3%, що викликає занепокоєння щодо глобального економічного зростання.

Перспективи ринку

Аналітики очікують, що надлишок нафти на ринку збережеться протягом 2025 року, що може призвести до подальшого зниження цін. Водночас зниження цін може стимулювати споживання, особливо в США, де очікується зниження цін на бензин перед літнім сезоном подорожей.

Джерело: НТЦ Псіхєя

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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