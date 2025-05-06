ЄС планує повну заборону імпорту російського газу до 2027 року

Обновлено: Май 06, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

ЄС планує повну заборону імпорту російського газу до 2027 року

Європейський Союз готується до повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Цей крок є частиною стратегії зменшення енергетичної залежності від Росії та посилення енергетичної безпеки ЄС.

План передбачає поступове припинення нових контрактів на постачання російського газу та завершення існуючих довгострокових угод. Очікується, що це сприятиме диверсифікації енергопостачання та зміцненню позицій ЄС на глобальному енергетичному ринку.

 

ЄС планує повну заборону імпорту російського газу до 2027 року

Європейська комісія готується оголосити про план повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Цей крок є частиною стратегії зменшення енергетичної залежності від Росії, яка була основним постачальником енергоресурсів до ЄС до 2022 року.

План передбачає заборону нових контрактів на постачання російського газу, включаючи скраплений природний газ (СПГ), з кінця 2025 року. Існуючі довгострокові угоди мають бути завершені до кінця 2027 року. Ці заходи спрямовані на зменшення впливу Росії на енергетичний сектор ЄС та посилення енергетичної безпеки блоку.

Попри значне скорочення імпорту трубопровідного газу з Росії, імпорт російського СПГ до Європи досяг рекордних рівнів у 2024 році. Це викликає занепокоєння серед країн-членів ЄС, які прагнуть зменшити залежність від російських енергоресурсів.

План також передбачає посилення контролю за комерційними контрактами та надання регуляторам повноважень для відстеження закупівель російського палива. Це дозволить виявляти та запобігати обходу санкцій через треті країни або змішані постачання.

Крім того, ЄС планує поступово відмовитися від використання російського ядерного палива та компонентів, що є важливим кроком у напрямку енергетичної незалежності. Деякі країни-члени вже уклали контракти з альтернативними постачальниками, такими як американська компанія Westinghouse.

Цей план ще потребує схвалення більшості країн-членів ЄС та Європейського парламенту. Однак він є важливим кроком у напрямку зміцнення енергетичної безпеки ЄС та зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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