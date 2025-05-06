Європейський Союз готується до повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Цей крок є частиною стратегії зменшення енергетичної залежності від Росії та посилення енергетичної безпеки ЄС.

План передбачає поступове припинення нових контрактів на постачання російського газу та завершення існуючих довгострокових угод. Очікується, що це сприятиме диверсифікації енергопостачання та зміцненню позицій ЄС на глобальному енергетичному ринку.

ЄС планує повну заборону імпорту російського газу до 2027 року

Європейська комісія готується оголосити про план повного припинення імпорту російського газу до кінця 2027 року. Цей крок є частиною стратегії зменшення енергетичної залежності від Росії, яка була основним постачальником енергоресурсів до ЄС до 2022 року.

План передбачає заборону нових контрактів на постачання російського газу, включаючи скраплений природний газ (СПГ), з кінця 2025 року. Існуючі довгострокові угоди мають бути завершені до кінця 2027 року. Ці заходи спрямовані на зменшення впливу Росії на енергетичний сектор ЄС та посилення енергетичної безпеки блоку.

Попри значне скорочення імпорту трубопровідного газу з Росії, імпорт російського СПГ до Європи досяг рекордних рівнів у 2024 році. Це викликає занепокоєння серед країн-членів ЄС, які прагнуть зменшити залежність від російських енергоресурсів.

План також передбачає посилення контролю за комерційними контрактами та надання регуляторам повноважень для відстеження закупівель російського палива. Це дозволить виявляти та запобігати обходу санкцій через треті країни або змішані постачання.

Крім того, ЄС планує поступово відмовитися від використання російського ядерного палива та компонентів, що є важливим кроком у напрямку енергетичної незалежності. Деякі країни-члени вже уклали контракти з альтернативними постачальниками, такими як американська компанія Westinghouse.

Цей план ще потребує схвалення більшості країн-членів ЄС та Європейського парламенту. Однак він є важливим кроком у напрямку зміцнення енергетичної безпеки ЄС та зменшення залежності від російських енергоресурсів.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: