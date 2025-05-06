Падіння цін на нафту спричинило зростання попиту та незначне відновлення ринку

Обновлено: Май 06, 2025. Тэги: , , , , , ,

Падіння цін на нафту спричинило зростання попиту та незначне відновлення ринку

Зниження цін на нафту призвело до зростання попиту, що сприяло частковому відновленню вартості Brent та WTI.

Однак аналітики залишаються обережними через зміни у стратегії OPEC+, торгові ризики США та економічні чинники.

Падіння цін на нафту спричинило зростання попиту та незначне відновлення

Низькі ціни на нафту зробили те, що завжди, — стимулювали попит на цей товар. Це, своєю чергою, змінило ситуацію на ринку: Brent відновився до понад 60 доларів за барель, а West Texas Intermediate (WTI) піднявся з рівня середини 50-х.

На момент написання Brent торгувався на рівні 61,19 долара за барель, а WTI — 58,03 долара, обидва показники демонструють відкат після тривалого падіння, яке розпочалося наприкінці квітня через дії колишнього президента США Дональда Трампа щодо введення тарифів для підтримки американських компаній.

Політика OPEC+ також вплинула на падіння: картель здивував трейдерів та аналітиків, оголосивши про збільшення видобутку втричі більше, ніж очікувалося. Щоб заплутати ситуацію ще більше, Саудівська Аравія одночасно підвищила ціни на нафту для азійських покупців, хоча Азія є її найбільшим ринком збуту.

Аналітики ставляться до відновлення обережно.

«Сьогоднішнє незначне підвищення цін на нафту виглядає швидше технічним, ніж фундаментальним», — зазначив Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG, у коментарі Reuters. «Серйозні виклики, такі як зміна стратегії OPEC+, невизначеність попиту через тарифні ризики США та зниження прогнозів цін, продовжують тиснути на ринок».

Водночас нові економічні дані з США додали оптимізму нафтовому ринку. Індекс ділової активності (PMI) для сфери послуг у квітні зріс до 51,6 порівняно з 50,8 у березні. Дані також показали зростання замовлень, що коментатори пов’язують із посиленням активності перед повним запровадженням тарифів на торгових партнерів США.

«Негативний вплив тарифів та скорочення держвитрат на сферу послуг і інфляцію вже починає проявлятися», — заявив Скотт Андерсон, головний економіст BMO Capital Markets. «Без змін у політиці тарифів і бюджетних витратах ми очікуємо, що показники ISM для послуг залишатимуться під тиском».

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: https://oilprice.com

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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