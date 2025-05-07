Exxon, Chevron, Shell та TotalEnergies продовжують агресивно збільшувати видобуток, попри падіння прибутків та м’які ціни на нафту.

Водночас OPEC+ готується до прискореного зняття обмежень на постачання, що може загострити конкуренцію на ринку.

Нафтові гіганти не знижують видобуток навіть за ціни $60 за барель

ExxonMobil, Chevron, Shell та TotalEnergies не збираються відмовлятися від агресивних планів зростання видобутку — попри падіння прибутків і м’які ціни на нафту. Більш того, значна частина надлишкового видобутку в межах OPEC зараз залежить від проєктів у Казахстані, де працюють саме західні компанії: Exxon, Chevron, Shell і TotalEnergies.

Нафтові гіганти з потужними фінансами та диверсифікованими портфелями використовують момент, щоб збільшити свою частку на перенасиченому, але все ще привабливому ринку.

Без змін у бюджетах, незважаючи на падіння цін

Великі нафтові компанії не планують скорочувати витрати, навіть якщо ціни продовжують падати, а ринок готується до нових обсягів сировини. Це може здатися ризикованим у умовах м’якого ринку, але їхня стратегія інша. Очікуючи зростання попиту в Азії та прискореного зняття обмежень OPEC+, Exxon, Chevron, Shell і TotalEnergies готуються качати більше, а не менше.

ExxonMobil повідомив про падіння чистого прибутку в першому кварталі до 7,7млрд(порівняноз7,7млрд(порівняноз8,2 млрд роком раніше). Chevron зафіксував більш різке зниження — до 3,8млрдз3,8млрдз5,4 млрд, а прибуток Shell впав на 28%. TotalEnergies показав скромніший спад — лише 5%. Проте жодна з цих компаній не анонсувала скорочення витрат чи стратегічного відступу. Навпаки — вони підвищують цілі видобутку та дотримуються планів зростання.

TotalEnergies збільшив видобуток нафти та газу на 4% у першому кварталі завдяки проєктам у Бразилії, США, Малайзії та Аргентині. Exxon планує збільшити видобуток на 7% до кінця року, Chevron — на 9%. Навіть Shell, попри обережність, продовжує агресивні викупи акцій і не знижує капітальні витрати.

Єдиним серед гігантів, хто скоригував плани, стала BP — і навіть цей крок був зроблений під тиском акціонерів (зокрема Elliott Management), які вимагали більш глибокого скорочення витрат. Результати BP за перший квартал виявилися слабшими за очікування: низький вільний грошовий потік і зростання чистого боргу зробили компанію винятком серед конкурентів.

OPEC+ готується до зняття обмежень — чи це початок війни за ринки?

Найсерйозніше випробування попереду: OPEC+, за даними джерел, планує повернути на ринок до 2,2 млн барелів на добу до листопада. За інформацією Bloomberg, Саудівська Аравія втратила терпіння через систематичні порушення квот Іраком та Казахстаном. Але є нюанс — саме західні компанії (Chevron, Exxon, Shell та TotalEnergies) відповідальні за надлишковий видобуток у Казахстані.

«Присутність таких компаній, як ExxonMobil і Chevron, у Казахстані може стати ключовим чинником зростання постачання, — зазначив аналітик Rystad Energy Мукеш Сахдев. — Це піднімає питання про можливий тиск з боку США на OPEC+ щодо додаткового нарощування видобутку».

Виникає логічне запитання: чи наближається нова війна за ринки збуту?

Окремі ознаки вже є. Імпорт нафти до Китаю в березні досяг 20-місячного максимуму — понад 12 млн барелів на добу. Індія також збільшила закупівлі російської нафти до 9-місячного піку. Коли ціни падають, найбільші покупці активізуються — і саме на це розраховують нафтові гіганти.

Сланцевий сектор під тиском, а гіганти грають на довгу

Американські сланцеві виробники, на відміну від гігантів, не можуть дозволити собі таку ж стратегію. За ціни Brent нижче 60іWTIблизько60іWTIблизько56 економіка незалежних компаній руйнується. Наприклад, EOG Resources скоротив капітальні витрати на $200 млн у 2025 році та знизив ціль зростання видобутку з 3% до 2%. Аналітики JPMorgan називають EOG «канарейкою в шахті» — попередженням про майбутні коригування в галузі.

Сланцевим компаніям для комфортного зростання потрібні ціни на рівні 65–65–70 за барель. Нижче $60 інвестиції швидко зникають — і це відкриває двері для великих гравців.

Хто переможе у новій ринковій грі?

Найближчі місяці можуть визначити нову главу в глобальній нафтовій історії. Якщо прибутки за другий квартал також розчарують, чи відмовляться гіганти від своїх планів? Малоймовірно. Поки що вони демонструють рішучість пережити шторм. А якщо в процесі з ринку зникнуть слабші конкуренти — тим краще для них.

Якщо війна за ринки таки почнеться, це вже буде не лише OPEC проти сланцевиків. Це буде OPEC проти нафтових гігантів — причому сланцевий сектор опиниться на лаві запасних, а азійські покупці спостерігатимуть за грою з трибун.

Джерело: НТЦ Псіхєя

За матеріалами: https://oilprice.com