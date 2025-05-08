Технологічний розвиток виробництва біогазу і біометану – важлива складова енергетичної стійкості

Обновлено: Май 08, 2025. Тэги: , ,

Технологічний розвиток виробництва біогазу і біометану – важлива складова енергетичної стійкості

Україна має значний потенціал розвитку напрямку біогазових палив для систем розподіленої генерації на місцях, що є важливою складовою посилення енергетичної безпеки країни в цілому. 

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Микола Колісник під час доповіді про результати роботи Інституту газу НАН України на засіданні президії НАН України.

«Розробка вітчизняних технологічних рішень з виробництва біогазу та біометану з агро- і твердих побутових відходів є важливою складовою енергетичної стійкості України. Розвиток розподіленої генерації ґрунтується на ефективному управлінні наявної ресурсної бази, зокрема ТПВ, та є складовою розвитку циркулярної економіки та  деметанізації.  В умовах постійних загроз енергетичній інфраструктурі саме власні технологічні рішення, сформовані національною академічною спільнотою НАН України, відповідають світовим передовим технологічним рішенням та можуть найбільш ефективно бути інтегровані до наявної ресурсної бази», — зазначив Микола Колісник.

Головне із доповіді:

Акцентував на цінності використання біогазу й біометану для розподіленої генерації електроенергії, адже такі обʼєкти забезпечують стабільну роботу незалежно від пори року та часу доби, рівномірно розміщені по території країни, що підвищує стійкість нашої енергосистеми, та можуть виконувати роль маневрових потужностей.

Важливий крок – ухвалення на засіданні президії НАН України технічних рішень виробництва біогазу. Ці напрацювання сприятимуть розвитку розподіленої генерації, а також активному впровадженню технологій деметанізації та дегазації, зокрема із сміттєзвалищ (твердих побутових відходів).

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  Міненерго України

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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