Падіння доходів росії від нафти й газу: прогноз урізано на 24% через падіння цін

Доходи росії від експорту нафти та газу у квітні 2025 року скоротилися на 12%, а за перші чотири місяці року — на 10,3%. Міністерство фінансів рф знизило прогноз доходів на 2025 рік із $134,5 до $102,6 млрд.

Ці зміни обумовлені падінням цін на нафту, зокрема сорту Urals, до близько $50 за барель. Унаслідок цього прогноз бюджетного дефіциту був збільшений утричі — до 1,7% ВВП. Очікується, що доходи від енергоресурсів становитимуть 3,7% ВВП, хоча раніше передбачалося 5,1%.

Доходи росії від нафти та газу у квітні знизились на 12% на тлі цінового обвалу

Доходи бюджету росії від експорту нафти та природного газу у квітні 2025 року знизилися на 12% у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року. Загальна сума доходів за квітень склала 13,45 млрд доларів США (1,09 трлн рублів), тоді як у квітні 2024 року цей показник становив 15,2 млрд доларів (1,23 трлн рублів).

За перші чотири місяці 2025 року доходи від нафти та газу скоротилися на 10,3%, до 46 млрд доларів (3,73 трлн рублів). Основними факторами падіння стали значне зниження світових цін на нафту та одноразовий податковий платіж у вигляді збору за видобуток корисних копалин, сплачений нафтовими компаніями у лютому 2024 року.

На фоні ринкового обвалу цін, який почався на початку квітня і знизив вартість російської нафти марки Urals майже до 50 доларів за барель, Міністерство фінансів рф змушене було переглянути макропрогнози. Зокрема, очікувані доходи від нафти й газу на 2025 рік були зменшені на 24% — із $134,5 млрд до $102,6 млрд (з 10,9 до 8,32 трлн рублів відповідно).

Частка енергетичних доходів у ВВП росії зменшиться з 5,1% до 3,7%, згідно з оновленими оцінками. Водночас, прогноз бюджетного дефіциту було збільшено втричі — з 0,5% до 1,7% ВВП, що свідчить про серйозні бюджетні ризики для росії в умовах низьких цін на енергоносії.

У своєму оновленому прогнозі міністерство також переглянуло очікувану середньорічну ціну російської нафти — з $69,70 до $56 за барель у 2025 році.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: https://oilprice.com