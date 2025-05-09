Індонезійський порт Карімун: новий центр тіньової торгівлі російськими нафтопродуктами

Обновлено: Май 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Індонезійський порт Карімун: новий центр тіньової торгівлі російськими нафтопродуктами

Індонезійський порт Карімун перетворився на ключовий хаб для перевалки російських нафтопродуктів, що дозволяє обходити західні санкції. Це явище викликає занепокоєння щодо ефективності санкційної політики та потребує посилення контролю за глобальними енергетичними потоками.

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Після запровадження західних санкцій проти російської нафти та нафтопродуктів, спрямованих на обмеження фінансування війни в Україні, росія активно шукає альтернативні маршрути для експорту своєї енергетичної продукції. Одним із таких маршрутів став індонезійський порт Карімун, який стрімко перетворився на важливий центр перевалки російських нафтопродуктів.

За даними агентства Reuters, з початку 2025 року через Карімун було перевалено понад 500 тис. тонн мазуту, близько 217 тис. тонн дизельного пального та приблизно 500 тис. тонн гасу. Ці нафтопродукти експортуються до Малайзії, Сінгапуру та Китаю після зміни країни походження, що дозволяє уникати санкційних обмежень.

Цей механізм обходу санкцій став можливим завдяки використанню так званого «тіньового флоту» — суден, що змінюють прапори, вимикають транспондери та використовують фіктивні документи для приховування походження вантажів. Такі практики ускладнюють відстеження маршрутів поставок та підривають ефективність міжнародних санкцій.

Крім того, компанії, пов’язані з російським енергетичним сектором, зокрема 2Rivers (раніше відома як Coral Energy), активно використовують мережу офшорних структур та фіктивних компаній для організації перевалки та експорту нафтопродуктів. Ці компанії вже потрапили під санкції Великої Британії та інших країн за сприяння обходу санкцій.

Європейський Союз також посилює санкційний тиск, включаючи нові обмеження на компанії в Туреччині, В’єтнамі та Сербії, які підозрюються у сприянні обходу санкцій. Це свідчить про зростаюче усвідомлення необхідності закриття лазівок, що дозволяють росії продовжувати експорт нафти та нафтопродуктів.

З огляду на ці обставини, міжнародна спільнота повинна посилити контроль за транзитними портами, такими як Карімун, та впровадити більш жорсткі механізми відстеження походження нафтопродуктів. Тільки скоординовані дії можуть забезпечити ефективність санкцій та обмежити фінансування агресивної політики росії.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:https://www.reuters.com, ЗМІ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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