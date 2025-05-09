Російський нафтовий експорт у квітні 2025 року: стабільність постачання сирої нафти та спад експорту газойлю через ремонт НПЗ

У квітні 2025 року морський експорт сирої нафти з Росії залишався на високому рівні, попри зниження постачання газойлю та дизельного пального через сезонне технічне обслуговування нафтопереробних заводів.

Основні показники експорту сирої нафти

За даними S&P Global Commodity Insights, у квітні Росія експортувала приблизно 3,53 млн барелів сирої нафти на добу, що лише незначно менше, ніж 3,58 млн барелів у березні. Це другий за величиною місячний показник з грудня минулого року.

Китай : Імпорт зріс до 1,12 млн барелів на добу, порівняно з 1,07 млн у березні, завдяки активним постачанням сорту ESPO через порт Козьміно.

: Імпорт зріс до 1,12 млн барелів на добу, порівняно з 1,07 млн у березні, завдяки активним постачанням сорту ESPO через порт Козьміно. Індія : Залишається найбільшим імпортером російської нафти, хоча обсяги знизилися до 1,64 млн барелів на добу з 1,74 млн у березні. Це пов’язано з посиленням конкуренції з боку американських постачальників.

: Залишається найбільшим імпортером російської нафти, хоча обсяги знизилися до 1,64 млн барелів на добу з 1,74 млн у березні. Це пов’язано з посиленням конкуренції з боку американських постачальників. Туреччина: Імпорт збільшився до 270 тис. барелів на добу з 225 тис. у березні, що свідчить про відновлення закупівель компанією Tupras.

Зниження експорту газойлю

Експорт газойлю та дизельного пального з Росії у квітні знизився до 825 тис. барелів на добу, що є найнижчим показником за останні чотири місяці. Це зниження пов’язане з початком сезону технічного обслуговування нафтопереробних заводів, внаслідок чого приблизно 800 тис. барелів на добу потужностей були виведені з експлуатації.

Серед підприємств, що проходили технічне обслуговування:

Омський НПЗ компанії «Газпром Нафта» (428 тис. барелів на добу)

Хабаровський НПЗ компанії «ІПК» (100 тис. барелів на добу)

Ачинський НПЗ компанії «Роснефть» (150 тис. барелів на добу)

Зниження експорту особливо помітне у напрямку Бразилії, де російські постачання стали менш конкурентоспроможними порівняно з американськими через менші знижки.

Зростання експорту мазуту та інших нафтопродуктів

Попри зниження експорту дизельного пального, загальний експорт нафтопродуктів з Росії у квітні зріс до 2,46 млн барелів на добу з 2,35 млн у березні. Це зростання зумовлене збільшенням постачання нафти, мазуту та вакуумного газойлю, які зазвичай використовуються у вторинній переробці.

Зокрема, експорт мазуту та залишкових продуктів досяг 902 тис. барелів на добу, що є найвищим показником за останні чотири місяці.

У квітні 2025 року Росія зберегла високий рівень експорту сирої нафти, попри технічне обслуговування нафтопереробних заводів та зниження експорту газойлю. Основними імпортерами залишаються Індія, Китай та Туреччина. Зниження експорту дизельного пального компенсувалося зростанням постачання інших нафтопродуктів, таких як мазут та вакуумний газойль.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: S&P Global Commodity Insights