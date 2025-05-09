Російський нафтовий експорт у квітні 2025 року: стабільність постачання сирої нафти та спад експорту газойлю через ремонт НПЗ

Обновлено: Май 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Російський нафтовий експорт у квітні 2025 року: стабільність постачання сирої нафти та спад експорту газойлю через ремонт НПЗ

Морський експорт нафти з Росії впав на 54% після введення обмежень ...

У квітні 2025 року морський експорт сирої нафти з Росії залишався на високому рівні, попри зниження постачання газойлю та дизельного пального через сезонне технічне обслуговування нафтопереробних заводів.

 

Основні показники експорту сирої нафти

За даними S&P Global Commodity Insights, у квітні Росія експортувала приблизно 3,53 млн барелів сирої нафти на добу, що лише незначно менше, ніж 3,58 млн барелів у березні. Це другий за величиною місячний показник з грудня минулого року.

  • Китай: Імпорт зріс до 1,12 млн барелів на добу, порівняно з 1,07 млн у березні, завдяки активним постачанням сорту ESPO через порт Козьміно.
  • Індія: Залишається найбільшим імпортером російської нафти, хоча обсяги знизилися до 1,64 млн барелів на добу з 1,74 млн у березні. Це пов’язано з посиленням конкуренції з боку американських постачальників.
  • Туреччина: Імпорт збільшився до 270 тис. барелів на добу з 225 тис. у березні, що свідчить про відновлення закупівель компанією Tupras.

Зниження експорту газойлю

Експорт газойлю та дизельного пального з Росії у квітні знизився до 825 тис. барелів на добу, що є найнижчим показником за останні чотири місяці. Це зниження пов’язане з початком сезону технічного обслуговування нафтопереробних заводів, внаслідок чого приблизно 800 тис. барелів на добу потужностей були виведені з експлуатації.

Серед підприємств, що проходили технічне обслуговування:

  • Омський НПЗ компанії «Газпром Нафта» (428 тис. барелів на добу)
  • Хабаровський НПЗ компанії «ІПК» (100 тис. барелів на добу)
  • Ачинський НПЗ компанії «Роснефть» (150 тис. барелів на добу)

Зниження експорту особливо помітне у напрямку Бразилії, де російські постачання стали менш конкурентоспроможними порівняно з американськими через менші знижки.

Зростання експорту мазуту та інших нафтопродуктів

Попри зниження експорту дизельного пального, загальний експорт нафтопродуктів з Росії у квітні зріс до 2,46 млн барелів на добу з 2,35 млн у березні. Це зростання зумовлене збільшенням постачання нафти, мазуту та вакуумного газойлю, які зазвичай використовуються у вторинній переробці.

Зокрема, експорт мазуту та залишкових продуктів досяг 902 тис. барелів на добу, що є найвищим показником за останні чотири місяці.

У квітні 2025 року Росія зберегла високий рівень експорту сирої нафти, попри технічне обслуговування нафтопереробних заводів та зниження експорту газойлю. Основними імпортерами залишаються Індія, Китай та Туреччина. Зниження експорту дизельного пального компенсувалося зростанням постачання інших нафтопродуктів, таких як мазут та вакуумний газойль.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  S&P Global Commodity Insights

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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