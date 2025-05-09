Енергетичний союз на перспективу: путін і Сі активізують діалог щодо «Сили Сибіру-2»

Обновлено: Май 09, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Енергетичний союз на перспективу: путін і Сі активізують діалог щодо «Сили Сибіру-2»

8 травня 2025 року президенти росії та Китаю, володимир путін і Сі Цзіньпін, провели переговори в москві, обговорюючи ключові аспекти енергетичної співпраці, включаючи проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2». Попри демонстрацію стратегічного партнерства, сторони не досягли остаточної угоди щодо цього проєкту, що свідчить про наявність розбіжностей у підходах до енергетичної взаємодії.

8 травня 2025 року в москві відбулася зустріч президентів росії та Китаю, володимира путіна і Сі Цзіньпіна, під час якої обговорювалися питання енергетичної співпраці, зокрема проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2». Цей проєкт передбачає транспортування 50 мільярдів кубометрів газу на рік з Ямалу через Монголію до Китаю. Однак, попри активні переговори, сторони не досягли остаточної угоди щодо його реалізації.

Китай виявляє обережність у питанні розширення енергетичної співпраці з росією, зокрема через розбіжності в ціновій політиці та обсягах постачання газу. Крім того, Китай прагне диверсифікувати свої енергетичні джерела та уникнути надмірної залежності від російських постачань.

Під час зустрічі також обговорювалися можливості участі китайських компаній у російських проєктах з виробництва зрідженого природного газу (СПГ), таких як «Ямал СПГ» та «Арктик СПГ-2». Крім того, було підписано низку угод про співпрацю в галузях газохімії, металургії, деревообробки та суднобудування.

Зустріч відбулася на тлі святкування 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною, в рамках якої китайські війська взяли участь у параді на Червоній площі. Це символізує поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами в умовах зростаючого тиску з боку Заходу.

Проте, попри офіційні заяви про «безмежне партнерство», реальні домовленості щодо ключових енергетичних проєктів залишаються невизначеними. Це свідчить про те, що Китай обережно підходить до співпраці з росією, враховуючи геополітичні ризики та власні стратегічні інтереси.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  Reuters

Автор:

(Всего статей: 2517)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: