Енергетичний союз на перспективу: путін і Сі активізують діалог щодо «Сили Сибіру-2»

8 травня 2025 року президенти росії та Китаю, володимир путін і Сі Цзіньпін, провели переговори в москві, обговорюючи ключові аспекти енергетичної співпраці, включаючи проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2». Попри демонстрацію стратегічного партнерства, сторони не досягли остаточної угоди щодо цього проєкту, що свідчить про наявність розбіжностей у підходах до енергетичної взаємодії.

8 травня 2025 року в москві відбулася зустріч президентів росії та Китаю, володимира путіна і Сі Цзіньпіна, під час якої обговорювалися питання енергетичної співпраці, зокрема проєкт газопроводу «Сила Сибіру-2». Цей проєкт передбачає транспортування 50 мільярдів кубометрів газу на рік з Ямалу через Монголію до Китаю. Однак, попри активні переговори, сторони не досягли остаточної угоди щодо його реалізації.

Китай виявляє обережність у питанні розширення енергетичної співпраці з росією, зокрема через розбіжності в ціновій політиці та обсягах постачання газу. Крім того, Китай прагне диверсифікувати свої енергетичні джерела та уникнути надмірної залежності від російських постачань.

Під час зустрічі також обговорювалися можливості участі китайських компаній у російських проєктах з виробництва зрідженого природного газу (СПГ), таких як «Ямал СПГ» та «Арктик СПГ-2». Крім того, було підписано низку угод про співпрацю в галузях газохімії, металургії, деревообробки та суднобудування.

Зустріч відбулася на тлі святкування 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною, в рамках якої китайські війська взяли участь у параді на Червоній площі. Це символізує поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами в умовах зростаючого тиску з боку Заходу.

Проте, попри офіційні заяви про «безмежне партнерство», реальні домовленості щодо ключових енергетичних проєктів залишаються невизначеними. Це свідчить про те, що Китай обережно підходить до співпраці з росією, враховуючи геополітичні ризики та власні стратегічні інтереси.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: Reuters