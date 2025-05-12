ОПЕК+ запускає «повільне виснаження» ринку нафти

У травні 2025 року ОПЕК+ оголосив про чергове збільшення видобутку нафти на 411 тис. барелів на добу, що є третім поспіль місячним підвищенням.

Це рішення викликало падіння цін на нафту до чотирирічного мінімуму, що ставить під сумнів стабільність глобального енергетичного ринку.

Стратегія «повільного виснаження»

Аналітики Bank of America попереджають про можливу «повільну цінову війну», де ринок нафти може залишатися перенасиченим навіть при помірному зростанні попиту. Вони прогнозують, що ціни на нафту можуть залишатися низькими навіть при помірному зростанні попиту.

Вплив на виробників та інвесторів

Зниження цін на нафту може мати серйозні наслідки для нафтових компаній, особливо тих, що працюють у США. Зниження цін може призвести до скорочення інвестицій у нові проєкти та зменшення прибутків.

Перспективи на майбутнє

У довгостроковій перспективі перенасичений ринок нафти може прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії. Однак для цього необхідні чіткі політичні рішення та інвестиції в інфраструктуру.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами: https://ru.investing.com