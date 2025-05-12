ОПЕК+ запускає «повільне виснаження» ринку нафти

Обновлено: Май 12, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ОПЕК+ запускає «повільне виснаження» ринку нафти

У травні 2025 року ОПЕК+ оголосив про чергове збільшення видобутку нафти на 411 тис. барелів на добу, що є третім поспіль місячним підвищенням.

Це рішення викликало падіння цін на нафту до чотирирічного мінімуму, що ставить під сумнів стабільність глобального енергетичного ринку.

Стратегія «повільного виснаження»

Аналітики Bank of America попереджають про можливу «повільну цінову війну», де ринок нафти може залишатися перенасиченим навіть при помірному зростанні попиту. Вони прогнозують, що ціни на нафту можуть залишатися низькими навіть при помірному зростанні попиту.

Вплив на виробників та інвесторів

Зниження цін на нафту може мати серйозні наслідки для нафтових компаній, особливо тих, що працюють у США. Зниження цін може призвести до скорочення інвестицій у нові проєкти та зменшення прибутків.

Перспективи на майбутнє

У довгостроковій перспективі перенасичений ринок нафти може прискорити перехід до відновлюваних джерел енергії. Однак для цього необхідні чіткі політичні рішення та інвестиції в інфраструктуру.

Джерело: НТЦ Псіхєя» mailto:oil@ukroil.com.ua

За матеріалами:  https://ru.investing.com

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(Всего статей: 1628)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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