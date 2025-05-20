Саудівська Аравія збільшує спалювання нафти для генерації електроенергії влітку

Ер-Ріяд готується до зростання внутрішнього попиту на електроенергію, зменшуючи експорт нафти на тлі зростання цін на мазут. Водночас ЄС готує новий пакет санкцій щодо російської нафти. Як це відобразиться на балансі попиту й пропозиції?
Нафта замість мазуту: енергетична стратегія на літо
- Саудівська Аравія планує збільшити спалювання сирої нафти для виробництва електроенергії влітку 2025 року через подорожчання мазуту з високим вмістом сірки (HSFO).
- Згідно з прогнозом Wood Mackenzie, країна споживатиме 465–470 тис. барелів сирої нафти на добу для генерації — на 10–15 тис. барелів більше, ніж у 2024 році.
- Очікується, що попит на електроенергію зросте з червня по серпень через спеку та збільшення використання кондиціонерів.
«Зниження цін на нафту та зростання маржі на HSFO сприятимуть переходу генерації електроенергії з мазуту на спалювання сирої нафти», — зазначає Пріті Мехта, аналітик Wood Mackenzie.
- Рівень видобутку нафти Саудівською Аравією у червні зросте до 9,367 млн барелів на добу, що вище ніж у квітні (9,034 млн барелів), після пом’якшення обмежень OPEC+.
- Переорієнтація на внутрішнє споживання може частково зняти занепокоєння щодо перенасичення світового ринку.
- Очікується, що споживання дорогого імпортного мазуту буде обмеженим, попри доступність зниженої російської нафти.
Поступове скорочення споживання рідкого палива до 2030 року
- Основним джерелом електроенергії в королівстві залишається природний газ, а нафта — другорядним.
- Очікується запуск газового родовища Джафура та введення в експлуатацію 6 ГВт нових потужностей на відновлюваних джерелах енергії до кінця 2025 року.
- Аналітики Rystad Energy прогнозують значне скорочення споживання нафти для генерації на користь газу до 2030 року.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Reuters