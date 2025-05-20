7 енергетичних переможців на фоні нестабільного ринку

Обновлено: Май 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

7 енергетичних переможців на фоні нестабільного ринку

Попри коливання цін на нафту і висхідну макроекономічну нестабільність, провідні енергетичні компанії, зокрема ExxonMobil, Chevron і TotalEnergies, демонструють стійкі прибутки, високі дивіденди та ефективну інвестиційну політику. Очікується зниження попиту на нафту, зростання запасів і падіння цін до 2026 року.

Провідні компанії, що зберігають прибутковість

  • ExxonMobil (NYSE: XOM): у I кварталі видобувала 4,6 млн барелів нафтового еквівалента на добу, перевищила прогнози з прибутку на акцію ($1,76) і повернула акціонерам $9,1 млрд. Компанія очікує зниження ціни беззбитковості Brent до $30 за барель до 2030 року.
  • Chevron (NYSE: CVX): отримала оновлення рейтингу «Купувати» з цільовою ціною $169. Прибуток на акцію в I кварталі — $2,18. Повернення акціонерам — $6,9 млрд. Поглинання Hess скоро завершиться.
  • TotalEnergies (NYSE: TTE): активно інвестує в LNG, відновлювану енергетику та водень. Прибуток на акцію — $1,83. Післядивідендний поріг беззбитковості — нижче $50 за барель.
  • EQT Corp. (NYSE: EQT): лідер ринку природного газу в США. Збільшення прибутку на акцію на 44% за рік, прогноз — понад 100% зростання у 2025 році.
  • Shell (NYSE: SHEL): зміцнила позиції завдяки потужному сегменту LNG та зменшенню боргу. Добре підготовлена до посиленого імпорту LNG в Європу.
  • Diamondback Energy (NASDAQ: FANG): працює в Перміанському басейні, прибуткова при ціні $60 за барель. Доходність з початку року — 12%.
  • Vista Energy (NYSE: VIST): невелика, але динамічна компанія з Латинської Америки. Попри нестабільність в Аргентині, зростає завдяки ефективним операціям у Мексиці. Доходність — +18% з початку року.

Аналітика: складний ландшафт ринку нафти

  • IEA прогнозує зниження темпів зростання глобального попиту на нафту — з 990 тис. бар./день у I кв. 2025 до 650 тис. бар./день до кінця року.
  • Goldman Sachs очікує падіння цін на нафту до $58 за барель до 2026 року через зростання пропозиції від OPEC+ та торгові конфлікти. Прогноз середньої ціни Brent у 2025 році — $63.
  • Попри це, інвестбанк підвищив оцінку попиту на 600 тис. бар./день у 2025 році та на 400 тис. бар./день у 2026 році.
  • Morgan Stanley прогнозує накопичення світових запасів нафти з II кварталу 2025 року — на 0,5 млн бар./день, з подальшим зростанням до 0,7 млн бар./день у IV кварталі. Це тиснутиме на ціни: Brent, за оцінками, знизиться з $76 у I кв. до $61 у IV кв. 2025 року.

«У таких умовах компанії з низькою ціною беззбитковості, диверсифікованим портфелем і дисциплінованою інвестиційною стратегією мають кращі шанси зберегти стабільність», — зазначають аналітики.

Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.comІнших джерел

Автор:

(Всего статей: 1650)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: