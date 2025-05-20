7 енергетичних переможців на фоні нестабільного ринку

Попри коливання цін на нафту і висхідну макроекономічну нестабільність, провідні енергетичні компанії, зокрема ExxonMobil, Chevron і TotalEnergies, демонструють стійкі прибутки, високі дивіденди та ефективну інвестиційну політику. Очікується зниження попиту на нафту, зростання запасів і падіння цін до 2026 року.
Провідні компанії, що зберігають прибутковість
- ExxonMobil (NYSE: XOM): у I кварталі видобувала 4,6 млн барелів нафтового еквівалента на добу, перевищила прогнози з прибутку на акцію ($1,76) і повернула акціонерам $9,1 млрд. Компанія очікує зниження ціни беззбитковості Brent до $30 за барель до 2030 року.
- Chevron (NYSE: CVX): отримала оновлення рейтингу «Купувати» з цільовою ціною $169. Прибуток на акцію в I кварталі — $2,18. Повернення акціонерам — $6,9 млрд. Поглинання Hess скоро завершиться.
- TotalEnergies (NYSE: TTE): активно інвестує в LNG, відновлювану енергетику та водень. Прибуток на акцію — $1,83. Післядивідендний поріг беззбитковості — нижче $50 за барель.
- EQT Corp. (NYSE: EQT): лідер ринку природного газу в США. Збільшення прибутку на акцію на 44% за рік, прогноз — понад 100% зростання у 2025 році.
- Shell (NYSE: SHEL): зміцнила позиції завдяки потужному сегменту LNG та зменшенню боргу. Добре підготовлена до посиленого імпорту LNG в Європу.
- Diamondback Energy (NASDAQ: FANG): працює в Перміанському басейні, прибуткова при ціні $60 за барель. Доходність з початку року — 12%.
- Vista Energy (NYSE: VIST): невелика, але динамічна компанія з Латинської Америки. Попри нестабільність в Аргентині, зростає завдяки ефективним операціям у Мексиці. Доходність — +18% з початку року.
Аналітика: складний ландшафт ринку нафти
- IEA прогнозує зниження темпів зростання глобального попиту на нафту — з 990 тис. бар./день у I кв. 2025 до 650 тис. бар./день до кінця року.
- Goldman Sachs очікує падіння цін на нафту до $58 за барель до 2026 року через зростання пропозиції від OPEC+ та торгові конфлікти. Прогноз середньої ціни Brent у 2025 році — $63.
- Попри це, інвестбанк підвищив оцінку попиту на 600 тис. бар./день у 2025 році та на 400 тис. бар./день у 2026 році.
- Morgan Stanley прогнозує накопичення світових запасів нафти з II кварталу 2025 року — на 0,5 млн бар./день, з подальшим зростанням до 0,7 млн бар./день у IV кварталі. Це тиснутиме на ціни: Brent, за оцінками, знизиться з $76 у I кв. до $61 у IV кв. 2025 року.
«У таких умовах компанії з низькою ціною беззбитковості, диверсифікованим портфелем і дисциплінованою інвестиційною стратегією мають кращі шанси зберегти стабільність», — зазначають аналітики.
Джерело: Terminal
За матеріалами: oilprice.com, Інших джерел