Нафта дешевшає через пониження рейтингу США та уповільнення економіки Китаю

Падіння цін на нафту зумовлене пониженням суверенного рейтингу США агентством Moody’s, уповільненням промислового виробництва у Китаї та невизначеністю навколо ядерних переговорів з Іраном.
Слабкі економічні сигнали з США та Китаю тиснуть на ринок
- Ціни на Brent знизилися на 0,5% — до 65,06 дол./бар.
- Американська WTI втратила 0,4% і опустилася до 62,23 дол./бар.
- Липневий контракт на WTI подешевшав до 61,66 дол./бар.
Минулого тижня обидва контракти зросли більш ніж на 1% після домовленості між США та Китаєм про 90-денну паузу в торговій війні. Проте останні події знову повертають ринок до песимістичних настроїв.
«Зниження рейтингу Moody’s ставить під сумнів перспективи економіки США, а китайські дані вказують на нерівний шлях до відновлення», — зазначила старша аналітикиня *Phillip Nova* Пріянка Сачдева.
Фіскальні ризики США та невизначеність торгової політики
- Рейтинг США понижено через зростання держборгу понад 36 трлн дол.
- Це може ускладнити реалізацію податкових ініціатив адміністрації Трампа.
- Попри економічне перемир’я, Китай залишається під 30%-ними тарифами.
- Торгова політика США залишається непередбачуваною.
Ядерні переговори з Іраном викликають сумніви
«На ці переговори покладалося багато надій, але навряд чи Іран добровільно відмовиться від своїх ядерних амбіцій, які він вважає недоторканними», — прокоментував аналітик *IG* Тоні Сайкамор.
- США вимагають повної відмови Ірану від збагачення урану.
- Тегеран, найімовірніше, не піде на це навіть попри послаблення проксі-груп.
Європейська напруга та скорочення видобутку в США
- росія затримала грецький танкер, що вийшов з естонського порту — це загострило ситуацію в регіоні.
- У США кількість бурових установок скоротилася до 473 — мінімуму з січня.
- Компанії зменшують капітальні витрати, що може сповільнити зростання видобутку.
Джерело: Terminal
За матеріалами: investing.com,