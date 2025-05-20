Нафта дешевшає через пониження рейтингу США та уповільнення економіки Китаю

Обновлено: Май 20, 2025. Тэги: , , , , , , , , , , ,

Нафта дешевшає через пониження рейтингу США та уповільнення економіки Китаю

Падіння цін на нафту зумовлене пониженням суверенного рейтингу США агентством Moody’s, уповільненням промислового виробництва у Китаї та невизначеністю навколо ядерних переговорів з Іраном.

Слабкі економічні сигнали з США та Китаю тиснуть на ринок

  • Ціни на Brent знизилися на 0,5% — до 65,06 дол./бар.
  • Американська WTI втратила 0,4% і опустилася до 62,23 дол./бар.
  • Липневий контракт на WTI подешевшав до 61,66 дол./бар.

Минулого тижня обидва контракти зросли більш ніж на 1% після домовленості між США та Китаєм про 90-денну паузу в торговій війні. Проте останні події знову повертають ринок до песимістичних настроїв.

«Зниження рейтингу Moody’s ставить під сумнів перспективи економіки США, а китайські дані вказують на нерівний шлях до відновлення», — зазначила старша аналітикиня *Phillip Nova* Пріянка Сачдева.

Фіскальні ризики США та невизначеність торгової політики

  • Рейтинг США понижено через зростання держборгу понад 36 трлн дол.
  • Це може ускладнити реалізацію податкових ініціатив адміністрації Трампа.
  • Попри економічне перемир’я, Китай залишається під 30%-ними тарифами.
  • Торгова політика США залишається непередбачуваною.

Ядерні переговори з Іраном викликають сумніви

«На ці переговори покладалося багато надій, але навряд чи Іран добровільно відмовиться від своїх ядерних амбіцій, які він вважає недоторканними», — прокоментував аналітик *IG* Тоні Сайкамор.

  • США вимагають повної відмови Ірану від збагачення урану.
  • Тегеран, найімовірніше, не піде на це навіть попри послаблення проксі-груп.

Європейська напруга та скорочення видобутку в США

  • росія затримала грецький танкер, що вийшов з естонського порту — це загострило ситуацію в регіоні.
  • У США кількість бурових установок скоротилася до 473 — мінімуму з січня.
  • Компанії зменшують капітальні витрати, що може сповільнити зростання видобутку.

Джерело: Terminal
За матеріалами: investing.com,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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