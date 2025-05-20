Ситуація в енергосистемі України на 16 травня
Продовження відновлювальних робіт, підготовка до зими, заклик до ощадливого споживання, стабільний стан на ЗАЕС. В Україні тривають відновлювальні заходи після чергових атак на енергетичну інфраструктуру. Готується обладнання до опалювального сезону, водночас споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію у години пік. На Запорізькій АЕС рівень охолоджувальної води залишається в межах норми.
Відновлення та стабілізація енергосистеми
- Тривають роботи з відновлення пошкоджених енергооб’єктів після нещодавніх обстрілів.
- Проводяться підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду та літніх пікових навантажень.
- Уряд і енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію — особливо вранці та ввечері, щоби зменшити тиск на систему.
Стан Запорізької атомної електростанції
- Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 14,03 м.
- Цього рівня достатньо для забезпечення технологічних потреб енергоблока.
- Ситуація на об’єкті — стабільна.
«Кожен кіловат, зекономлений у години пік, допомагає зберегти баланс енергосистеми країни», — підкреслили в Міненерго України.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України