Рубрика | Україна

Ситуація в енергосистемі України на 16 травня

Обновлено: Май 20, 2025. Тэги: , , , , ,

Ситуація в енергосистемі України на 16 травня

Ситуація в енергосистемі України на 16 травня

Продовження відновлювальних робіт, підготовка до зими, заклик до ощадливого споживання, стабільний стан на ЗАЕС. В Україні тривають відновлювальні заходи після чергових атак на енергетичну інфраструктуру. Готується обладнання до опалювального сезону, водночас споживачів закликають ощадливо використовувати електроенергію у години пік. На Запорізькій АЕС рівень охолоджувальної води залишається в межах норми.

Відновлення та стабілізація енергосистеми

  • Тривають роботи з відновлення пошкоджених енергооб’єктів після нещодавніх обстрілів.
  • Проводяться підготовчі роботи до осінньо-зимового періоду та літніх пікових навантажень.
  • Уряд і енергетики закликають громадян раціонально використовувати електроенергію — особливо вранці та ввечері, щоби зменшити тиск на систему.

Стан Запорізької атомної електростанції

  • Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС становить 14,03 м.
  • Цього рівня достатньо для забезпечення технологічних потреб енергоблока.
  • Ситуація на об’єкті — стабільна.

«Кожен кіловат, зекономлений у години пік, допомагає зберегти баланс енергосистеми країни», — підкреслили в Міненерго України.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України

Автор:

(Всего статей: 1650)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Назва Вшої компанії (обов'язково):

Ваш номер телефона:

Ваш E-Mail (обов'язково):

Ваше повідомлення:

Прохання виправити! :)

Помилка:

Як правильно: