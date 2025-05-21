Стан енергосистеми України на 21 травня: виклики та підготовка до пікових навантажень

Українська енергосистема продовжує відновлення після ворожих атак, проводяться масштабні ремонтні роботи та активна підготовка до наступного опалювального сезону. Споживачів закликають до раціонального використання електроенергії у пікові години.
Відновлення енергоінфраструктури та підготовка до майбутніх навантажень
Після попередніх обстрілів енергетичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах. Фахівці вживають необхідних заходів для стабільної роботи енергосистеми.
- Проводиться активна підготовка обладнання до наступного опалювального сезону
- Ураховується підвищене навантаження влітку, пов’язане з кондиціонуванням
- Енергетики працюють над зміцненням стійкості системи
Вживаються всі можливі заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми України — навіть попри системні атаки на енергооб’єкти країни.
Раціональне споживання — внесок кожного
Міненерго та оператори системи передачі закликають населення та бізнес до свідомого споживання електроенергії:
- Ранкові години (з 07:00 до 10:00) та вечірні години (з 19:00 до 22:00) — найкритичніші для навантаження
- Вимкнення потужних приладів у ці години сприятиме стабільності
- Раціональне споживання — шлях до уникнення аварійних відключень
Ситуація на ЗАЕС: рівень охолодження стабільний
На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,02 м. За оцінками спеціалістів, цей рівень достатній для підтримання технологічних процесів охолодження.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України,