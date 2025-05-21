Стан енергосистеми України на 21 травня: виклики та підготовка до пікових навантажень

Обновлено: Май 21, 2025.

Стан енергосистеми України на 21 травня: виклики та підготовка до пікових навантажень

Українська енергосистема продовжує відновлення після ворожих атак, проводяться масштабні ремонтні роботи та активна підготовка до наступного опалювального сезону. Споживачів закликають до раціонального використання електроенергії у пікові години.

Відновлення енергоінфраструктури та підготовка до майбутніх навантажень

Після попередніх обстрілів енергетичної інфраструктури тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах. Фахівці вживають необхідних заходів для стабільної роботи енергосистеми.

  • Проводиться активна підготовка обладнання до наступного опалювального сезону
  • Ураховується підвищене навантаження влітку, пов’язане з кондиціонуванням
  • Енергетики працюють над зміцненням стійкості системи

Вживаються всі можливі заходи для забезпечення сталої роботи енергосистеми України — навіть попри системні атаки на енергооб’єкти країни.

Раціональне споживання — внесок кожного

Міненерго та оператори системи передачі закликають населення та бізнес до свідомого споживання електроенергії:

  • Ранкові години (з 07:00 до 10:00) та вечірні години (з 19:00 до 22:00) — найкритичніші для навантаження
  • Вимкнення потужних приладів у ці години сприятиме стабільності
  • Раціональне споживання — шлях до уникнення аварійних відключень

Ситуація на ЗАЕС: рівень охолодження стабільний

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рівень води у ставку-охолоджувачі становить 14,02 м. За оцінками спеціалістів, цей рівень достатній для підтримання технологічних процесів охолодження.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Міненерго України,

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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