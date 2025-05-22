Франція відновила постачання авіаційного пального для українських винищувачів

Обновлено: Май 22, 2025. Тэги: , , , , , , , ,

Франція відновила постачання авіаційного пального для українських винищувачів

21 травня 2025 року Міністерство оборони України повідомило про відновлення постачання високоякісного авіаційного пального від Франції для потреб Сил оборони.

Це стало можливим завдяки злагодженій роботі українських та французьких партнерів, а також підтримці Польщі у розв’язання логістичних питань. Нова партія пального, вартістю 85 мільйонів гривень, вже перетнула кордон, забезпечуючи тривалу підтримку бойових можливостей українських винищувачів.

Відновлення постачання авіаційного пального стало результатом комплексної роботи:

  • Управління моніторингу міжнародної військової допомоги Міноборони спільно з Командуванням Сил логістики ЗСУ опрацювали необхідні документи та підтвердили актуальні потреби у пальному.
  • Франція надала високоякісне авіаційне пальне, обсягів якого вистачить на тривалий час для забезпечення українських винищувачів.
  • Польські партнери взяли на себе частину логістичних витрат та інші організаційні питання, сприяючи оперативному постачанню пального.

Це постачання є критично важливим у контексті модернізації українського авіапарку, зокрема з урахуванням передачі Францією винищувачів Mirage 2000-5F та навчання українських пілотів і технічного персоналу.

«Це постачання забезпечує тривалу підтримку бойових можливостей наших винищувачів та є результатом ефективної міжнародної співпраці,» — зазначили в Міністерстві оборони України.

Джерело: Terminal
За матеріалами: mod.gov.ua Інших джерел

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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