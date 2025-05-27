Японія оновлює правила для офшорної вітроенергетики: спроба відновити інвестиційну привабливість

Обновлено: Май 27, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Японія оновлює правила для офшорної вітроенергетики: спроба відновити інвестиційну привабливість

Уряд Японії готує серію регуляторних змін для стимулювання розвитку офшорної вітроенергетики, яка стикається з фінансовими труднощами та відтоком інвесторів. Мета — досягти 45 ГВт потужності до 2040 року, зменшити залежність від імпорту викопного палива та зміцнити енергетичну безпеку країни.

Ключові зміни та виклики

Після трьох раундів аукціонів, що не виправдали очікувань, уряд Японії розглядає наступні кроки:

  • Продовження терміну дії ліцензій з 30 до 40 років, що дозволить інвесторам краще планувати та окупати проєкти.
  • Уточнення правил каботажу, щоб дозволити використання іноземних суден у будівництві вітрових електростанцій, зменшуючи витрати на логістику.
  • Перехід від системи «feed-in tariff» до «feed-in premium», що дозволить компаніям отримувати доходи, прив’язані до ринкових цін на електроенергію.
  • Запровадження довгострокових контрактів для промислових споживачів, що забезпечить стабільність доходів для виробників електроенергії.

Ці зміни спрямовані на зменшення ризиків для інвесторів та підвищення привабливості японського ринку офшорної вітроенергетики.

Реакція ринку та перспективи

Компанія Mitsubishi, яка виграла перший раунд аукціонів у 2021 році, досі не розпочала будівництво через збитки понад \$300 млн. Данська компанія Orsted вийшла з японського ринку, а Shell скоротила свою команду, відповідальну за офшорну вітроенергетику в Японії. Попри це, компанії RWE, Iberdrola та BP залишаються зацікавленими в участі в японських проєктах.

Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії (METI) визнає, що без досягнення цілей у сфері відновлюваної енергетики країна може збільшити імпорт скрапленого природного газу (СПГ) на понад 10% до 2040 року, що становитиме близько 74 млн тонн. Це необхідно для задоволення зростаючого попиту на електроенергію, особливо з боку центрів обробки даних та напівпровідникової промисловості.

«Це дуже нова галузь в Японії, і всі сторони проходять великий процес навчання. Ключовим є готовність уряду співпрацювати з індустрією,» — зазначив Юрій Гамбер, генеральний директор K.K. Yuri Group, токійської дослідницької та консалтингової фірми.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Energynews,  Reuters

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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