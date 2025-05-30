Резервне живлення стає ключовим елементом енергетичної стратегії: глобальний ринок зростає на тлі нестабільності мереж

Зростаюча нестабільність електромереж, кліматичні ризики та цифровізація бізнесу сприяють стрімкому розвитку глобального ринку резервного живлення. Нові технології та інвестиції в акумуляторні системи та мікромережі змінюють підхід до енергетичної безпеки.
Глобальні тенденції у сфері резервного живлення
- Зростання ринку: Глобальний ринок резервного живлення оцінюється в $12,2 млрд у 2024 році та прогнозується досягнення $16,8 млрд до 2030 року з середньорічним зростанням 5,5%.
- Технологічні інновації: Поширення безшумних та екологічно чистих рішень, таких як акумуляторні системи та паливні елементи, витісняє традиційні дизельні генератори.
- Сектори з високим попитом: Дата-центри, охорона здоров’я та критична інфраструктура активно інвестують у резервні джерела живлення для забезпечення безперебійної роботи.
Регіональні ініціативи та інвестиції
- Австралія: У першому кварталі 2025 року інвестиції в акумуляторні системи досягли $2,4 млрд, що є другим найвищим показником за всю історію.
- США: Компанія AVL Manufacturing інвестує $56 млн у будівництво заводу з виробництва індустріальних корпусів для генераторів у Північній Кароліні, що створить близько 300 робочих місць.
- Європа: Очікується п’ятикратне збільшення ємності акумуляторних систем до 2030 року, досягнувши понад 50 ГВт, з інвестиціями близько €80 млрд.
Інноваційні рішення для дата-центрів
- Мікромережі: Дата-центри впроваджують мікромережі як стійкі рішення для резервного живлення, що дозволяє зменшити залежність від центральних мереж та покращити енергетичну ефективність.
- Альтернативні палива: Використання гідроочищеної рослинної олії (HVO) як заміни дизельного палива для генераторів набирає популярності серед операторів дата-центрів, таких як AWS та Digital Realty.
«Резервне живлення більше не є простою страховкою — воно повинно бути основою енергетичної стратегії для забезпечення стійкості та безперервності як бізнесу, так і усієї економіки країн» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.
Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets, Business Wire, The Guardian, Reuters
Додаткові джерела інформації по темі:
* Manufacturing Dive: AVL відкриває перший завод у США для виробництва корпусів генераторів
* Data Center Dynamics: Резервне живлення стає активним елементом енергетичної стратегії дата-центрів
* Business Wire: Аналіз глобального та регіонального ринку генераторів 2025-2034