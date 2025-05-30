Резервне живлення стає ключовим елементом енергетичної стратегії: глобальний ринок зростає на тлі нестабільності мереж

Обновлено: Май 30, 2025. Тэги: , , , , , , , , ,

Резервне живлення стає ключовим елементом енергетичної стратегії: глобальний ринок зростає на тлі нестабільності мереж

Зростаюча нестабільність електромереж, кліматичні ризики та цифровізація бізнесу сприяють стрімкому розвитку глобального ринку резервного живлення. Нові технології та інвестиції в акумуляторні системи та мікромережі змінюють підхід до енергетичної безпеки.

Глобальні тенденції у сфері резервного живлення

  • Зростання ринку: Глобальний ринок резервного живлення оцінюється в $12,2 млрд у 2024 році та прогнозується досягнення $16,8 млрд до 2030 року з середньорічним зростанням 5,5%.
  • Технологічні інновації: Поширення безшумних та екологічно чистих рішень, таких як акумуляторні системи та паливні елементи, витісняє традиційні дизельні генератори.
  • Сектори з високим попитом: Дата-центри, охорона здоров’я та критична інфраструктура активно інвестують у резервні джерела живлення для забезпечення безперебійної роботи.

Регіональні ініціативи та інвестиції

  • Австралія: У першому кварталі 2025 року інвестиції в акумуляторні системи досягли $2,4 млрд, що є другим найвищим показником за всю історію.
  • США: Компанія AVL Manufacturing інвестує $56 млн у будівництво заводу з виробництва індустріальних корпусів для генераторів у Північній Кароліні, що створить близько 300 робочих місць.
  • Європа: Очікується п’ятикратне збільшення ємності акумуляторних систем до 2030 року, досягнувши понад 50 ГВт, з інвестиціями близько €80 млрд.

Інноваційні рішення для дата-центрів

  • Мікромережі: Дата-центри впроваджують мікромережі як стійкі рішення для резервного живлення, що дозволяє зменшити залежність від центральних мереж та покращити енергетичну ефективність.
  • Альтернативні палива: Використання гідроочищеної рослинної олії (HVO) як заміни дизельного палива для генераторів набирає популярності серед операторів дата-центрів, таких як AWS та Digital Realty.

«Резервне живлення більше не є простою страховкою — воно повинно бути основою енергетичної стратегії для забезпечення стійкості та безперервності як бізнесу, так і усієї економіки країн» — зазначив директор НТЦ «Псіхєя» Сергій Сапєгін.

Джерело: Terminal
За матеріалами: Research and Markets, Business Wire, The Guardian, Reuters

Додаткові джерела інформації по темі:

* Manufacturing Dive: AVL відкриває перший завод у США для виробництва корпусів генераторів
* Data Center Dynamics: Резервне живлення стає активним елементом енергетичної стратегії дата-центрів
* Business Wire: Аналіз глобального та регіонального ринку генераторів 2025-2034

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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